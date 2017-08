Trouver des vêtements adaptés, même dans les enseignes généralistes

Prendre soin de soi, de son apparence peut paraître futile. Pourtant, c’est indispensable pour conserver une image corporelle positive et une bonne estime de soi. Et qui dit bien-être dit meilleure santé… En la matière, les vêtements comptent pour beaucoup, mais il n’est pas toujours évident de trouver des modèles adaptés à la perte d’autonomie, à prix raisonnables, et surtout, à son goût ! D’où la création du réseau et du label Bien à porter.



Aujourd’hui, des marques spécialisées se développent et proposent des gammes de vêtements ergonomiques, faciles à enfiler, compatibles avec un fauteuil roulant ou même une perfusion, comme le dernier né sur le marché, Dignitude.



La démarche Bien à porter est complémentaire à cette offre. Sur le terrain, dans les enseignes de prêt-à-porter généralistes, elle sélectionne les pièces faciles à mettre, agréables à porter, même avec une autonomie réduite.



Les vêtements retenus sont d’abord évalués par un ergothérapeute et deux patronnières, puis portés plusieurs heures par des testeurs en situation de handicap.



« Toutes [les] marques de mode ont dans leurs rayons, mais sans le savoir, des vêtements ergonomiques, très confortables et faciles à enfiler.



Ces vêtements sont activement recherchés par plusieurs millions de personnes en France qui veulent s’habiller à la même mode, aux mêmes prix et dans les mêmes boutiques que tout le monde. Et vous ? », explique le site de l’initiative.



Les vêtements qui remplissent le cahier des charges reçoivent le label Bien à porter et sont répertoriés sur le site.



Les internautes peuvent y faire une recherche par genre, par façon de s’habiller (je m’habille assis, je m’habille d’une main, je m’habille à deux, je m’habille doucement).



Les membres de la communauté Bien à porter (aidants, personnes en perte d’autonomie…) peuvent quant à eux ajouter des modèles testés et approuvés par leurs soins dans une rubrique dédiée du site.



En boutique, certaines enseignes ont fait le choix d’apposer le label sur les vêtements sélectionnés par l’association pour un shopping facilité.



Une façon d’élargir un peu plus les possibles.