Une traversée en solitaire pour Alzheimer

Belle initiative que celle de Xavier Fabre, animateur dans une maison de retraite bretonne : l’homme traversera cet hiver l’Atlantique à la rame et en solitaire pour mettre un coup de projecteur sur la maladie d’Alzheimer.



Dans un entretien accordé à La montagne, l’homme originaire de l’Allier explique qu’il accompagne des personnes malades depuis 12 ans.



« Je ne soigne pas, je ne guéris pas, je partage juste un bout de chemin sur leur route semée d'embuches », détaille-t-il sur le site internet dédié au projet.



Pour lui, la traversée sera une façon « de toucher du bout des doigts la compréhension de l'univers de solitude traversé par ces personnes que je côtoie chaque jour. »



Plus précisément, « la rupture sociale, la perte de repères dans l'espace-temps, la peur, l'altération du goût, la perte des saveurs, le fait d'évoluer dans un périmètre restreint, l'enfermement. Les malades déambulant sont confrontés à la porte fermée. Moi, ce sera pareil, je serai confronté aux limites de mon bateau », confie-t-il.



Mais aussi un moyen de « mettre en lumière aux yeux du plus grand nombre, les capacités insoupçonnées de ces personnes à être en relation avec le monde, à vivre pleinement et à capter le meilleur de ce que la vie peut encore leur proposer ».



Xavier Fabre parcourra les 5400 kilomètres qui séparent les Canarie de la Martinique à bord d’un canot de 8 mètres, doté d’un espace de vie.



Canot qui sera ensuite revendu afin de financer des projets de zoothérapie en Ehpad.



Xavier Fabre prendra la mer en décembre, avec le soutien de la navigatrice Anne Quéméré. Bon vent à lui !



Crédit photo : un océan de maux