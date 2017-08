A lire : La vie du bon côté (roman)

Dans son dernier roman, qui paraîtra en version française ce jeudi, Hada Keisuke livre un récit intergénérationnel inattendu.



Kento, jeune chômeur de 28 ans, est l’anti-héros parfait : les yeux gonflés par ses allergies saisonnières, il traîne au lit toute la journée et rencontre sa petite amie Ami dans des « love hotels » puisqu’ils vivent tous les deux chez leurs parents.



Ou plus précisément, en ce qui concerne Kento, chez sa mère qui héberge aussi son grand-père. Le vieil homme, quant à lui, ne cesse de se plaindre et appelle la mort de ses vœux.



Alors, Kento prend une grande décision : il aidera son parent à partir, comme il le souhaite. Avec une méthode pour le moins originale, en redoublant de sollicitude pour que l’aïeul perdre peu à peu ses capacités et finisse par s’éteindre.



Sauf que rien ne se passe comme prévu. Alors qu’ils n’étaient jusqu’ici que deux colocataires "prisonniers" d’un appartement de la banlieue de Tokyo, les deux hommes nouent de nouvelles relations, se découvrent.



Kento, frappé par les difficultés physiques, cognitives que rencontrent son grand-père, décide alors de se reprendre en main et de se lancer dans une reconstruction complète de son corps, cerveau compris.



Quant à son grand-père, ce soutien nouveau de son petit-fils n’a pas non plus l’effet escompté…



Un roman léger et optimiste, teinté d’une pointe d’ironie.



Jeune prodige de la littérature japonaise, Hada Keisuke publie son premier roman à 17 ans. La vie du bon côté, son dixième, a reçu en 2015 le prix Akutagawa, l’équivalent nippon du Goncourt. C’est aussi son premier ouvrage traduit en français.





La Vie du bon côté

de Keisuke HADA, traduit du japonais par Myriam DARTOIS-AKO

Broché: 144 pages

Editeur : Editions Philippe Picquier (24 août 2017)

Collection : LITTERATURE GRAND FORMAT