Le Label HS2® Haute Sécurité Santé pour vivre chez soi plus longtemps

Près de 8 français sur dix veut vieillir à son domicile mais seuls 6% des logements sont adaptés à la perte d'autonomie estime l'Agence nationale de l'habitat (Anah).

Dans une logique de prévention le label HS2® "Haute Sécurité Santé" vise à repenser le logement comme processus d'accompagnement à domicile en vue de repousser de 3 à 6 ans l'entrée en institution médicalisée.



Piloté l'organisme de certification Apave, le label vise la mise en conformité des aménagements et des services associés à la santé et à la sécurité pour permettre aux personnes vieillissantes de rester chez elles dans les meilleurs conditions possibles. Pour le plus grand soulagement de leurs proches aidants.



"Le label s’intéresse à deux axes d’amélioration", précise Ghislaine Alajouanine, concepteur du label : "L'adaptation, la sécurisation de son logement et de l'environnement proche de son logement ainsi que la mise à disposition progressive et non intrusive/stigmatisante de services dédiés au maintien à domicile (dispositifs médicaux connectés et services à la personne en mode 2.0)".



Le label HS2® mobilise les bailleurs sociaux, les promoteurs immobiliers, les groupes de protection sociale, les collectivités locales, les prestataires de services à la personne, les acteurs du tourisme.



Domotique, sécurisation des espaces, points d'appuis, rangements, balisages lumineux, adaptation des équipements et mobilier, objets connectés jusque la télémédecine... Pour un investissement évalué de 6 000 à 12 000 € par logement, le label HS2® vise le maintien à domicile et l'entrée retardée en institution médicalisée de 3 à 6 ans.



L'évaluation de la labellisation est centrée sur la personne qui se fragilise et analyse à la fois le cadre, le bâti mais aussi les services disponibles.

Il atteste d'un environnement adapté, donnant accès aux soins, à la vie sociale, de relations et de connexions facilités, d'équipements sécurisants, de services collectifs ajustés, personnalisés.



Premiers Label en Guadeloupe

La Société Immobilière de la Guadeloupe commence à intégrer dans ses programmes la démarche HS2®. Dans la résidence Paul Moueza dans la commune de Baie-Mahault, 50 logements occupés exclusivement par des locataires âgé, ont été rénovés selon les critères du label.



Les premières Assises HS2 auront lieu ce 22 septembre au Conseil Economique Social et Environnemental (CESE) à Paris. Elles vont mobiliser plusieurs ministères autour de l'habitat, de la santé (e-santé), du développement durable, des collectivités locales...