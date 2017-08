Aidants : des informations santé toujours accessibles

Que l’on soit malade ou en bonne santé, rendre ses informations santé ou celles de son proche accessibles à tout moment facilitera grandement le travail des secours en cas d’accident. A domicile ou à l’extérieur, différentes solutions vous permettront de les conserver à portée de mains.





Les nouvelles technologies pour sortir couvert

Des cartes pour les personnes âgées...

... et les aidants

A l’intérieur : des données bien conservées

Commencez par vérifier leset de celui de votre proche le cas échéant : certains modèles proposent d’enregistrer une fiche d’urgence, consultable sans déverrouiller l’appareil.Elle rassemble les données essentielles, comme la date de naissance, le groupe sanguin, le poids, les personnes à contacter…Une fonctionnalité disponible sur la plupart des smartphones grand public, mais aussi sur les modèles spécifiquement destinés aux seniors.Autre option, les bracelets et médaillons connectés conçus par la start-up française Vital eCode. Ils sont dotés d’un QR code qui renvoie à un dossier médical simplifié, regroupant résultats d’analyse, traitements, pathologies, numéro des proches…Attention, les données ne sont pas stockées dans l’objet mais sur un serveur externe, agréé par le ministère de la Santé. Elles sont anonymes et cryptées.En cas d’urgence, les secours peuvent accéder à ces données soit en scannant le QR code avec un smartphone, soit en appelant le centre d’appel.Bien sûr, il est aussi possible de conserver les informations essentielles en matière de santé sur une fiche, de préférence plastifiée, à glisser dans un portefeuille.peuvent quant à eux télécharger gratuitement ou demander à France Parkinson leur carte médicale spécifique. Elle détaille les molécules, les posologies et les horaires de prise, et indique les coordonnées des personnes à prévenir (proches et professionnels de santé).pourront télécharger leur carte d’urgence sur le site du ministère des Solidarités et de la Santé.L’Association française des aidants et France Alzheimer proposent quant à eux des cartes dédiées aux aidants Santé box, boîte SOS, senior focus… Les noms diffèrent, mais le principe est le même : les personnes âgées (ou leurs aidants) rassembles toutes les données santé pertinentes, puis les glissent dans une« Tout simplement parce que tout le monde possède un réfrigérateur et qu’il est facile de le trouver dans la cuisine », explique dans Ouest France Claude Jung, du Lions club de Bayeux.« Il est ainsi aisé pour les pompiers de trouver cette boîte quand ils arrivent sur les lieux, même s’ils ne peuvent pas communiquer avec la personne. »Pour orienter les secours, un autocollant sur la porte d’entrée indique la présence d’une telle boîte.Une idée simple et facile à reproduire.