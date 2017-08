Le vaccin contre la grippe permet d'éviter 4 hospitalisations sur 10

Une étude récente, menée dans 11 hôpitaux européens, dont trois en France, a démontré que durant l’hiver 2015/2016, la vaccination a permis d’éviter 39 % d’hospitalisations chez les personnes âgées de 65 ans et plus, soit près de 4 hospitalisations sur 10.



Grâce à une politique de santé publique d’envergure et un remboursement du vaccin pour les plus de 65 ans, en 2014, près d’une personne âgée sur deux était protégée.



Reste que la grippe touche chaque année deux à six millions de personnes et cause 9000 décès, dont 90 % surviennent chez des personnes de plus de 65 ans.



Il est donc indispensable de se faire vacciner passé un certain âge, d’autant que le vaccin est remboursé à 100 % par l’Assurance maladie. En s’y prenant dès le début de la campagne de vaccination, puisque le vaccin est efficace après deux semaines.



D’autant qu’une seconde étude que les personnes vaccinées pour la première fois sont tout aussi protégées que celles qui se font vacciner chaque année.



Il est tout autant essentiel que l’entourage des aînés soit vacciné : personnel des Ehpad et aidants sont également fortement encouragés à franchir le pas !





Vaccination en pharmacie : l'expérimentation est lancée

A noter que pour la première fois cette année, lespourront s'ils le souhaient vacciner les patients adultes considérés comme "à risque" - dont les plus de 65 ans, à l’exception des femmes enceintes et des primo-vaccinations.Renseignez-vous directement auprès de votre pharmacien.

