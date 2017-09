Aidants : J-30 pour la JNA le 6 octobre

Le 6 octobre, la journée nationale des aidants (JNA) va mettre en lumière toutes les initiatives locales portées par les acteurs des territoires à destination des proches aidants. Agevillage est partenaire de l'évènement et invite les acteurs du médico-social à monter des évènements, ateliers pour informer les proches aidants.



Près de 60% des aidants qui ne savent pas où s’adresser pour bénéficier des aides auxquelles ils ont droit (selon le sondage Baromètre CARAC/Opnion Way de mars 2017), cette Journée nationale des aidants va mettre un coup de projecteur sur les solutions qui existent... et celles qui restent à créer !



"Les aidants ne font pas appel aux structures de proximité, soit parce qu’ils ne les connaissent pas, soit parce que les horaires d’ouverture ne correspondent pas à leurs besoins. Dans le cas de la perte d’autonomie, ils ne savent pas quoi et où chercher de l’aide, ils ignorent qu’il existe des accueils de jour, des centres de répit, etc... et pourtant l’information existe », explique Claudie Kulak, présidente de l’Association Journée Nationale des Aidants .



Près de huit sondés sur dix auraient aimé bénéficier d’au moins un accompagnement dès le démarrage de leur mission avec un état des lieux des aides nécessaires.



J-30 avant la Journée nationale des aidants

Ce 6 octobre, des centaines d’événements seront organisés dans toute la France. Associations, entreprises, collectivités, établissements d’accueil, centres de soins,

professionnels de l’accompagnement du secteur médical et du secteur social vont organiser des manifestations pour informer les aidants sur leurs droits et toutes les aides à leur disposition.

Retrouvez les évènements proches de chez vous sur le site 2017 de la JNA.



Assistance téléphonique

Durant 4 jours, du 04 au 7 Octobre, de 11h à 20h, ​les assistantes sociales, psychologues, conseillères en économie sociale et familiale de Ressources Mutuelles Assistance (RMA), seront à la disposition des proches aidants.

La ligne dédiée : 09 69 39 74 70 (prix d’un appel local).