Lutte contre la solitude : initiatives pour créer du lien

Une personne âgée sur 4 est isolée. 1,5 million de personnes de plus de 75 ans vivent dans une solitude qu’elles n’ont pas choisie. Elles seront 4 millions dans 20 ans si rien n’est fait, martèle Monalisa, la Mobilisation pour la lutte contre l'isolement des plus âgés.

La Société de Saint Vincent de Paul et Générations Mouvement (Aînés ruraux) se mobilisent.



A l'occasion de ses 400 ans (1617-2017) la Société Saint-Vincent de Paul met en avant ses 17 000 bénévoles qui mènent de nombreuses actions comme l’accueil, la visite, et l’accompagnement des personnes seules ou démunies partout en France.

Visites à domicile, épicerie solidaire, gouter-repas partagés...

Les bénévoles partagent des liens différents de ceux que des robots de compagnie et d'assistance comme BEN peuvent proposer (voir la vidéo ci-dessous).













"Etre présent, tout simplement", c'est le titre de la campagne de communication de la Société Saint Vincent de Paul qui va valoriser ce soutien précieux des bénévoles... autant pour les personnes âgées que pour les proches aidants.

Les personnes isolées et leurs proches vont découvrir la palette de liens, d'échanges et de partages que ces bénévoles peuvent proposer au quotidien.



De son côté, Générations Mouvement invitent à participer du 11 au 24 septembre 2017, à la 7eme édition de l'opération "Ensemble sur les chemins de la convivialité".

Elle propose des randonnées ouvertes aux personnes âgées, aux proches aidants, à toutes les générations.

Ces marches, excellentes pour la santé, sont autant d'occasions d'échanges et de partages comme de découvertes du patrimoine local.

Le bénéfice de ventes de boites de gâteaux lors des parcours sera reversé à l’association Solidarité Madagascar. En 2016, plus de 30 000 € ont permis à l’association de poursuivre ses actions dans les domaines de l’éducation, de la formation professionnelle et de la santé.



