Tranches de vie, une collecte de mémoire en Normandie

Près d’Evreux, la petite commune d’Ivry-la-Bataille Un patrimoine riche et singulier qui a conduit l’historien Yvon Davy à mener l’enquête… au cœur de l’Ehpad du village.



Collections d’histoires locales, de témoignages, de parcours, l’ouvrage Tranches de vie permet de revenir sur 80 ans de mémoire.



Pendant un an, entre octobre 2015 et octobre 2016, l’historien s’est attaché à collecter les souvenirs des résidents de l’Ehpad La verte colline.



Si, à l’origine, l’ouvrage devait être consacré à l’histoire de la lutherie - Ivry-la-Bataille se situe « au cœur d’un foyer très ancien de fabrication des instruments à vent », explique Yvon Davy -, il a évolué au fil des rencontres, des échanges entre l’historien et les personnes âgées.



Sur le CD de 34 titres qui complète le livre, on peut ainsi découvrir des témoignages sur le passé ouvrier de la commune, entre ateliers de fabrication des instruments de musique et usine de peigne, mais aussi des récits portant sur d’autres aspects de la vie économique, la vie sociale, politique, religieuse, militaires, les traditions… égayés de quelques chansons.



L’ouvrage imprimé reprend quant à lui l’histoire de cette collecte, les témoignages et chansons, complétés de portraits actuels ou de photos anciennes…



Un beau projet, qui a pour vocation de préserver l’histoire locale mais surtout de valoriser la mémoire des anciens, en lien avec le personnel de l’établissement qui ont pour certains été formés à la collecte de mémoire.



Une jolie façon de faire (re)vivre le passé.



Tranches de vie - une collecte de mémoire au sein de la résidence La verte colline à Ivry-la-Bataille (Eure)

Edition La Loure - Collection Sources

Livre de 64 pages - CD de 34 titres.

ISBN : 978-2-9552420-1-8 - 15 €

Commander l'ouvrage