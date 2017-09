Dans le Puy-de-Dôme, une école de formation pour les aidants

Créée en 2015, l’Ecole de formation pratique des aidants polyvalents (Efpap) propose aux aidants, aux bénévoles et aux professionnels un cycle de formation complet pour mieux accompagner les malades d’Alzheimer (et maladies apparentées). Entièrement gratuite, l’école devrait prochainement ouvrir des antennes dans la Loire et dans l’Allier.



Accueillis dans les locaux de l’Ehpad de Ceyrat, les participants à la formation bénéficient de 20 sessions, organisées d’octobre à juin à raison d’un cours de trois heures tous les quinze jours.



Un programme très complet, qui comprend des informations sur la maladie et son évolution, des modules pratiques (aide à la marche, petits massages, modes de communication…) et un volet administratif et juridique.



« Nous voudrions que les aidants de toute nature arrivent à mobiliser les capacités restantes de leur proche et soient dotés d’une vision administrative et juridique », explique Pierre Boudrand, président d’Aide et répit Puy-de-Dôme, l’association à l’origine de l’Efpap.



Les sessions sont animées par des professionnels (gériatre, aide-soignant, cadre de santé…) mais aussi des pairs.



Pour encourager la participation, les aidants peuvent bénéficier gratuitement d’un relais pour veiller sur leur proche malade pendant qu’ils suivent les cours.



Et ça fonctionne : « 18 personnes ont participé à la première session (2015-2016), et 15 à la deuxième, dont deux médecins et une infirmière », se félicite Pierre Boudrand.



Les bénévoles sont également les bienvenus.



Les associations Aide et répit 42 (Loire) et Aide et répit 03 (Allier) déclineront prochainement le programme sur leurs territoires.



En attendant, les aidants et tous ceux qui souhaitent s’inscrire peuvent contacter l’association du Pyu-de-Dôme au 04 73 19 30 06 ou par mail : contact@aideetrepit.fr



La prochaine session débutera le 19 octobre.



Programme Efpap 2017-2018

En savoir plus sur l’Efpap