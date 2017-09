Dossier : le droit au répit pour les aidants

Mesure phare de la loi d’adaptation de la société au vieillissement (ASV) de décembre 2015, l’instauration d’un droit eu répit pour les aidants qui accompagnent un proche âgé est encore assez peu utilisé. Qui peut en bénéficier ? Quelle est la procédure à suivre ? Suivez le guide.



Au printemps dernier, moins d’un aidant sur dix avait bénéficié de ce droit, un an après son entrée en vigueur le 1er mars 2016.



Un faible succès qui s’explique en partie par le fait que moins d’un aidant sur deux a déjà entendu parler de cette possibilité, mais aussi par le fait que tous les aidants n’y sont pas éligibles…





Qui peut bénéficier du droit au répit ?





sont éligibles à l’Apa (allocation personnalisée d’autonomie), c’est-à-dire présentent une perte d’autonomie importante (Gir 1 à 4 - en savoir plus sur le classement en Gir) ;

et ont atteint le plafond du plan d’aide possible, soit 1714,79 euros/mois pour le Gir 1, 1 376,91 euros / mois pour le Gir 2, 994,87 euros/mois pour le Gir 3 et 663,61 euros/mois pour le Gir 4 (montants 2017).

Comment faire la demande ?





A combien se monte-t-il ?





Comment utiliser cette somme ?





Les aidants de personnes âgées qui :Tous les aidants au sens de la loi ASV sont concernés : conjoints, partenaire de Pacs, concubins, parents, alliés, et toute « une personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne ».: qu’ils assurent « une présence ou une aide indispensable à sa vie à domicile », et qu’ils ne puissent pas être remplacés par une autre personne à titre non professionnel.Le droit au répit estmais en a fait la demande, une équipe médico-sociale envoyée par le Conseil départemental se déplacera à son domicile et devra évaluer votre besoin de répit à ce moment-là., vous pouvez contacter les services concernés au Département pour demander une révision de l’allocation, qui déclenchera une nouvelle visite de l’équipe médico-sociale.Enfin, vous pouvez, même sans révision de l’Apa. Encore une fois, charge à l’équipe médico-sociale d’évaluer ce besoin.Pour 2017, le droit au répit s’élève àUne somme qui correspond à une semaine d’hébergement temporaire (tarif journalier moyen 65 euros), 15 jours en accueil de jour (tarif journalier moyen 30 euros) ou 25 heures supplémentaires d’aide à domicile.Comme pour l’Apa, la somme complémentaire versée au titre du droit au répit est fléchée. Le plan d’aide, établi par les services du département, propose le recours à l’un ou l’autre des solutions de répit ci-dessus.Dans les territoires où ils existent, le recours à un service de baluchonnage ou de relais à domicile peut aussi être financé par le droit au répit.