Prévention : cinq gestes pour vieillir en bonne santé

Nombre de maladies sont liées à nos comportements et nos modes de vie. L’Institut national du cancer estime ainsi que 40 % des cancers pourraient être évités, soit 140 000 chaque année ! D’où l’intérêt d’adopter, à tout âge, de bons gestes au quotidien.



1/ Alcool : 14 verres maximum

2/ Miser sur les céréales complètes

3/ Penser aux légumineuses

4/ Arrêter de fumer

5/ Marcher 10 000 pas par jour

L’institut recommande de réduire sa consommation d’alcool à 2 par jour ou 14 par semaine au maximum.Pour le pain, mais aussi les pâtes, le riz… Idéalement, il faudrait en manger chaque jour, en alternant blé complet, seigle, quinoa…Parmi les cinq fruits et/ou légumes (soit un total de 400 grammes) qu’il est conseiller de manger chaque jour, il est tout à fait possible d’inclure des légumineuses - lentilles, haricots secs, pois chiche, fèves… - qui apportent fibres et protéines.Aussi bien pour réduire les risques de cancer que de maladies du coeur, comme l’insuffisance cardiaque dont souffre plus d’un million de Français.Ou pratiquer n’importe quelle autre activité physique d’endurance, adaptée à son âge pour arriver idéalement à 45 minutes chaque jour : natation, marche, vélo…A noter : selon l’OMS, 25 minutes par jour (ou 150 minutes par semaine) suffisent, mais 45 minutes apportent des bénéfices supplémentaires en matière de santé.