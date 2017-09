Alzheimer - accompagner ceux qu'on aime (et les autres), Colette Roumanoff

A travers ses écrits, Colette Roumanoff ne cesse de témoigner qu’il est possible de vivre avec la maladie d’Alzheimer, de continuer de profiter de petits et grands bonheurs. Son nouvel ouvrage, à paraître ce mercredi 13 septembre, a pour vocation d’aider les aidants, les proches, à accompagner ceux qu’ils aiment, le plus sereinement possible.



A l’image de son blog et de son précédent livre, ce nouveau titre ne traite ni des différents stades de la maladie, ni des aides financières ou autres traitements.



Le propos est ailleurs : il s'agit de donner aux aidants, à la famille des personnes touchées par la maladie d’Alzheimer des pistes pour mieux vivre au quotidien, et surtout changer de regard sur les malades.



"Préoccupé par les progrès de la science, tout le monde passe à côté du grand chambardement que provoque l'arrivée de la maladie dans le quotidien, alors que c'est bien la seule chose qui nous intéresse. Comment gérer un quotidien bouleversé ?", écrit-elle ainsi page 18.



Pour le malade, poursuit-elle page 22, "la vie se complique chaque jour et probablement depuis un certain temps déjà. Son cerveau lui communique des informations tronquées. Mais comme tout être humain il fait confiance aux informations que son cerveau lui donne."



Un changement de paradigme indispensable pour offrir un environnement le plus serein possible à la fois au malade et à son entourage, préserver une vie riche et intéressante pour tous, et vivre heureux, autant que faire se peut, avec cette maladie qu’on ne sait pas guérir.



Un livre court et pratique, qui fait la part belle à l’expérience - Colette Roumanoff a accompagné son mari malade durant dix ans, jusqu’à son décès - et aux témoignages.



Au fur et à mesure de la progression de la maladie de son époux, Françoise s'est par exemple rendue compte "que toute activité, même éplucher les légumes ou faire le lit, est positive" (page 78).



Colette Roumanoff conseille quant à elle la lecture à voix haute, un moment de concentration et de partage bénéfique : "ce n'est pas parce qu'il ne se rappelle pas de ce qu'il vous a lu qu'il n'y a pas pris de plaisir ; ce plaisir l'accompagnera toute la journée" (page 72).



Les aidants, les proches trouveront dans l'ouvrage, préfacé par le docteur Christophe Trivalle, chef du service de soins de suite et réadaptation Alzheimer en gériatrie à l'hôpital Paul-Brousse (Villejuif), des idées concrètes pour les repas, la toilette, les activités... et les ressources pour une relation apaisée et bienveillante avec leur proche et sa maladie.



Alzheimer - accompagner ceux qu'on aime (et les autres)

Colette Roumanoff

Editeur : J'ai lu (13 septembre 2017)

Collection : Librio Document



Commander l'ouvrage