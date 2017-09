Maladie d'Alzheimer : ateliers d'animations à domicile

Parce que la vie à domicile ne se résume pas au ballet des professionnels de l'aide et du soin, les initiatives se multiplient pour proposer des activités différentes à domicile.



Certes il faut manger pour vivre et les services d'aides s'organisent autour des courses, des repas (portage).



Certes il faut parfois être aidé pour la toilette, les transferts, les couchers et aussi les soins.



Mais les journées peuvent être longues entre deux interventions (parfois chronométrées).



Lutter contre l'isolement, favoriser l'activité physique et intellectuelle sont des actions de prévention d'un vieillissement pathologique.



Ces préoccupations s'imposent de plus en plus dans l'agenda des politiques nationales et locales.



Elles viennent aussi soulager les proches aidants, désemparés devant l'inactivité de leur proche. Souvent éloignés, les aidants recherchent des relais de proximité, formés, compétents au regard de pathologies compliquées comme la maladie d'Alzheimer.

Des initiatives sont alors portées par des services d'aides, des municipalités (comme des portages de livres, de jeux), les départements, les caisses de retraite (Ateliers pour bien vieillir), les agences régionales de santé...



Renseignez-vous auprès de la mairie, du centre communal d'action sociale, du Clic (centre local d'information et coordination gérontologique) : adresses dans l'annuaire d'Agevillage.



En Loire-Atlantique, le nouveau service Anim’Alzheimer propose l'intervention d'une animatrice à domicile. Selon les attentes et envies des personnes malades, fragilisées, elle propose des jeux qui sollicitent la mémoire (mémo photo), le chant, le massage, la lecture ou le dessin, voire une promenade.



Son intervention vient aussi soulager les proches aidants. Après un rendez-vous évaluant les besoins et la demande, la durée et la fréquence des séances sont imaginées. Le service va pouvoir faire l'objet d'une déduction fiscale de service à la personne. Certains plan d'aide APA (allocation personnalisée d'autonomie) prévoit la prise en charge de ce type d'intervention. Pour contacter le service écrire à alzheimeranimation@gmail.com



Sur Paris, le service Philomène est souvent demandé par les proches aidants qui ne savent plus quoi proposer à leurs parents fragilisés "qui n'ont plus goût à rien", "qui ne font plus rien" (sachant que "ne rien faire", contempler, se remémorer... c'est bien aussi).



Contactez aussi les équipes Duca pour "Dispositif urbain culture Alzheimer". Elles sont disponibles à Beauvais, Marseille et Paris. Elles proposent un accompagnement programmé avec visites, interventions artistiques en accueils dédiés et même au domicile (Ducadom).



Ce sont souvent les professionnels qui mettent en relation les personnes âgées, leurs aidants et l’équipe Duca : ceux des services d'aides à domicile, des Clic (centres locaux d'information et coordination), mais aussi les bénévoles des associations de familles (France Alzheimer qui mise sur l'art et la culture cette année à l'occasion de la journée mondiale ce 21 septembre).



En savoir plus sur le programme DucaDom.