Maladie d'Alzheimer : les consultations mémoire pour un diagnostic précoce

A l'occasion de la journée mondiale Alzheimer ce 21 septembre, la Fondation Médéric Alzheimer a analysé les données de la Banque Nationale de données Alzheimer concernant les consultations en centres mémoire entre 2013 et 2015. 559 lieux de diagnostic mémoire (consultations hospitalières et libérales) ont été recensés en 2017.

Leurs consultations permettent de poser le diagnostic de la maladie et son suivi au long cours.



Des centres mémoire à faire connaître

La Fondation Médéric Alzheimer rappelle qu'une personne sur deux atteintes de troubles cognitifs n’est pas diagnostiquée et que le délai entre les premiers symptômes et le diagnostic est de deux ans. Ces consultations en Centres Mémoire sont à faire connaître aux médecins mais aussi aux proches aidants, aux familles pour améliorer le taux de diagnostic, le suivi et l’accompagnement des patients.



Qui consulte ?

625 000 consultations ont été étudiées sur 3 ans. Sur les 300 000 personnes ayant consulté pour la première fois pour des troubles de la mémoire, il ressort qu'elles avaient 76 ans d'âge moyen, 62 % étaient des femmes.



Diagnostic et troubles cognitifs constatés

Plus de neuf sur dix (94 %) présentaient un déclin cognitif, selon le test des fonctions cognitives (MMSE : Mini-mental state examination) réalisé lors de la première consultation : 59 % à un stade léger, 20 % à un stade modéré et 15 % à un stade sévère.

Dans 34 % des cas, le diagnostic posé à l’origine était une maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée (démence vasculaire, fronto-temporale, maladie à corps de Lewy…). Pour un cas sur trois, le diagnostic de la pathologie en cause n’est pas établi au terme de la première année de consultation, et nécessite des examens complémentaires ou l'attente de l’évolution des troubles.



Un suivi des personnes malades et de leurs proches aidants à investiguer

L'étude de la Fondation Médéric Alzheimer montre que 87 % des diagnostics restés en attente la première année sont précisés deux ans plus tard, le plus souvent pour une maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée. Le diagnostic initial est confirmé dans neuf cas sur dix, deux ans plus tard, lorsqu’il porte sur une maladie La Fondation souhaite poursuivre l'analyse du suivi proposé aux personnes malades et leurs proches, afin de mieux comprendre l’impact des stratégies globales d’accompagnement proposées, "de l’annonce du diagnostic aux approches non-médicamenteuses".