Dans la Sarthe : des ateliers Montessori ouverts à toutes les personnes fragilisées

"Aide moi à faire seul" ou comment redonner confiance aux personnes fragilisées ?

L'approche Montessori, à l'origine destinée aux enfants, se déploie aujourd'hui auprès des personnes âgées fragilisées, tant en EHPAD (Etablissements pour personnes âgées dépendantes) qu'à domicile. Elle a été adaptée par le Pr Cameron Camp, neuropsychologue, pour les personnes âgées atteintes de troubles cognitifs modérés à sévères.



Dans la Sarthe, à la Ferté-Bernard précisément, des "Ateliers des ainés", gratuits, vont être organisés à partir du 26 septembre pour proposer des activités déclinés de cette approche Montessori pour les personnes âgées en légère perte d'autonomie.

D'une durée de 3 heures, ils vont se déployer trois fois par semaine avec une offre adaptées aux envies et capacités des participants : dessin, modelage, loisirs créatifs, lecture, calligraphie, informatique, jeux, couture, bricolage, jardinage...



Ces ateliers seront animés par un encadrant formé à l'approche Montessori et une assistant de vie du service à domicile privé et agréé "Coviva - Bien vivre chez soi".

Les professionnels vont évaluer et valoriser les capacités des personnes accueillies : leur mobilité, leur motricité, leurs compétences visuelles, cognitives...

"Nous allons chercher à redonner confiance aux personnes dans leurs capacités", explique Stéphanie Maignan, l'encadrante. "Ces ateliers sont aussi un excellent moyen de lutter contre leur solitude et leur isolement en créant un sentiment d'appartenance à travers ces séances collectives. Le sentiment de bien-être de ces ateliers doit se répercuter dans leur quotidien chez eux".

Ces ateliers des aînés seront aussi une des solutions de répits pour les proches aidants.



Ces ateliers sont ouverts et gratuits.

L'agence Coviva de la Ferté-Bernard s'est aussi rapprochée d'un taxi local qui pourra effectuer gracieusement les trajets entre les domiciles des personnes âgées et la structure pour ceux qui en auront besoin.

Ce projet a reçu le soutien financier de la Conférence des Financeurs, du département de la Sarthe.



Pour s'inscrire aux "Ateliers des Ainés" de la Ferté-Bernard :

Contactez l'agence Coviva - Bien vivre chez soi, dirigée par Madame Josiane COUALLIER

14 place Carnot

72400 La Ferté Bernard

Téléphone : 02 43 71 92 88 – 0810 204 706