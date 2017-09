Cité des aînés des Saint-Etienne : la première pierre est posée

La construction de la Cité des aînés, à Saint-Etienne, vient de débuter. L’occasion de revenir plus en détails sur ce projet novateur.



Pour lutter contre les effets délétères d’un déménagement, d’un changement de repères, l’endroit a tout d’abord pour vocation de proposer des solutions de logement aux personnes âgées tout au long de leur parcours de vie.



Ainsi, la Cité des aînés comptera 12 logements locatifs adaptés aux aînés, avec des cuisines dotées d’équipements spécifiques : étagères escamotables, repérage des placards, système d’ouverture facile…



Idem pour les salles de bain et le reste des appartements.



Pour les services (ménage, location de repas…), les locataires choisiront eux-mêmes les prestataires, s’ils souhaitent y avoir recours.



Les personnes ne désirant plus vivre totalement seules pourront quant à elle opter pour l’un des 35 appartement en résidence autonomie, de type T1 ou T2, eux aussi adaptés.



Enfin, les plus fragiles pourront habiter l’une des 159 chambres de l’Ehpad, prévu pour accueillir notamment les personnes handicapées vieillissantes.





Technologies pour l’autonomie

Cité village, cité jardin

une rue piétonne et commerçante (boutiques, restaurant…) au cœur de la cité ;

une salle d’activités physiques adaptées aux seniors ;

une salle polyvalente pour accueillir des activités ouvertes à tous…

Un environnement qui se veut à la fois moderne, avec une salle dédiée à lapar exemple, et tout confort.Pour les locataires des logements indépendants, une «» est en train d’être conçue par l’Ecole des Mines de Saint Etienne. L’idée ? S’appuyer sur des services personnalisés et l’intelligence artificielle pour qu’ils puissent continuer à vivre chez eux s’ils le souhaitent, en toute sécurité.Si la Cité des aînés a été pensée pour faciliter le parcours des plus âgés, elle a aussi été imaginée pourAinsi, tous les lieux sont ouverts sur l’extérieur avec :Lepartagé sera également accessible à l’ensemble des habitants de la cité et du quartier.Il sera complété par un terrain de pétanque, des jeux pour enfants, une placette et un sentier pour des promenades ouvertes à tous, y compris aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant.