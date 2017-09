Tutelle : comment rendre les comptes de gestion ?

La question de Corinne

La réponse d’Agevillage

Je suis la tutrice de ma mère depuis juin 2016 et je dois rendre les comptes de gestion chaque année.Pouvez-vous me réexpliquer de quoi il s’agit exactement et comment s’y prendre ?Je voudrais aussi savoir si je dois faire les comptes à partir du mois de juin ou depuis janvier 2016.Comme plus d’une fois sur deux, le juge des tutelles a désigné un membre de la famille comme tuteur.Devenir tuteur entraîne un certain nombre d’obligations, dont celle de rendre chaque année un compte de gestion au greffier en chef du tribunal d’instance où a été prononcée la mesure.Il s’agit tout simplement d’un document faisant état de la situation financière de la personne protégée (la personne sous tutelle).Il doit préciser les revenus perçus et les dépenses effectuées sur une période d’un an, avec lesA noter : si un subrogé tuteur (ou curateur) a été désigné, il doit en recevoir une copie, de même que la personne protégée.Et pour répondre à la dernière question, la période d’un an démarre à la date où a été prononcée la mesure : dans le cas de Corinne, le compte de gestion annuel court de juin à juin. Consulter le Guide du tuteur familial (pdf) Dossier Agevillage sur la protection juridique des majeurs (tutelle, curatelle…)