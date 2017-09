Journée nationale : Eglantine Eméyé s'engage aux côtés des aidants

Pour sa huitième édition, la journée nationale des aidants (JNA) aura pour marraine Eglantine Eméyé, elle-même maman d’un enfant polyhandicapé.



Chroniqueuse à la télévision et présentatrice d’émissions telles qu’Allô Rufo ou C à vous, Eglantine Eméyé est aussi réalisatrice, auteure et cofondatrice en 2008 de l’association Un pas vers la vie.



Une association dont la mission est d’accompagner les familles de personnes autistes, notamment grâce à une maison de répit.



Un engagement qui tient particulièrement à cœur à Eglantine Eméyé. Son second fils, Samy, né en 2005, est en effet polyhandicapé avec des traits autistiques sévères.



L’engagement de la jeune femme aux côtés des aidants ne doit donc rien au hasard. Pourtant, alors qu’elle côtoie des professionnels de santé, de soins depuis la naissance de son enfant, elle n’a entendu le mot aidant que récemment.



"Je trouve que c'est un joli mot, et pourtant j'aimerais bien ne pas être une aidante, j'aimerais n'être que la maman de mon petit garçon. Je préférerais qu'il n'y ait que des professionnels qui aident. Aujourd'hui, on n'a pas le choix", confie-t-elle dans une interview à retrouver ce mercredi sur le site de la Journée Nationale des Aidants.





Et si vous organisez un événement dans le cadre de cette journée, vous pouvez le recenser sur le site grâce à une plateforme dédiée.





Crédit photo : Ch. Lartigue/CL2P - remerciements à l’hôtel Pavillon Bastille, Paris.