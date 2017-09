Semaine mobilité à Bordeaux en bateau, vélo et rolateur

Pour la Semaine Européenne de la Mobilité, Bordeaux-Métropole invitent les aînés ces 21 et 22 septembre 2017 à l'assaut des moyens de locomotions adaptés.



A l'initiative de l'Association Prendre Soin du Lien (APSL) qui agit en faveur du maintien de l’autonomie sociale des aînés et de leur liberté de mouvement, deux rencontres sont organisées ces 21 et 22 septembre pour valoriser les enjeux de la mobilité des plus âgés et le partage de l’espace public grâce à des modes de déplacement doux adaptés.

Ces actions ont reçu le soutien du Conseil Départemental de la Gironde et de la Région Nouvelle-Aquitaine.





Jeudi 21 septembre à Bordeaux : les Aînés à l’assaut du BatCub

Le rendez-vous a lieu toute l’année : la sortie du jeudi après-midi avec les adhérentes de l’Association Prendre Soin du Lien (APSL). "Au plaisir de se préparer, se mêle l’impatience de retrouver les copines" explique l'APSL. Un salarié ou un bénévole de l’association vient les chercher en voiture ou minibus. Pour la Semaine Européenne de la Mobilité, elles sont invitées par Bordeaux Métropole à embarquer à bord du BatCub, Quai des Queyries. Une des participantes, Ginette, se souvient : «Moi, j’ai connu la gondole, nous pouvions déjà passer d’une rive à l’autre, j’avais 5 ans c’était en 1928».

Pour les autres participantes, ce sera surement une première.

Le même jour, l’Association « A vélo sans âge » proposera d’essayer le vélo cargo. Il a été conçu pour transporter deux personnes, avec une assistance électrique. Les utilisateurs parlent de "sensation de liberté, le vent dans les cheveux".





Vendredi 22 septembre à Mérignac : les rolateurs (déambulateurs à roulettes) seront à l’honneur

Des adhérents du Lien’Aînés® (activités à domicile, sorties en groupes) et des participants de la marche en rolateur en binômes intergénérationnels : Mobil’Aînés® viendront témoigner des mérites du rolateur, une aide à la mobilité. La rencontre débutera à 14h, devant le centre socio-culturel d’Arlac, avenue de la Chapelle Sainte-Bernadette. Un goûter sera proposé par la Mairie de Mérignac à partir de 15h30.





« Que représente pour vous la mobilité ? »

Les slogans imaginés par des aînés ayant participé à la Mobil’Aînés® de mai 2017 seront exposés à l'occasion de ces deux évènements.





Voir la vidéo de Mobil'Ainés 2017 "pour changer notre regard et encourager la mobilité des aînés".

Contact - Association Prendre Soin du Lien (APSL)

40 allée d'Orléans - 33 000 Bordeaux

Christine COCUELLE - 0675014081 - apsoindulien@gmail.com



Crédit photo : Wikipedia CC BY-SA 3.0