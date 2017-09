Semaine nationale du chien guide du 17 au 24 septembre

Aujourd'hui 200 000 personnes aveugles ou malvoyantes sont éligibles à faire une demande de chien guide en France. Or la fédération française des chiens guides d'aveugles a remis son 5 000e chien guide en 2016. Son éducation de qualité est vitale pour la sécurité de la personne déficiente visuelle.

La sixième semaine nationale du chien guide vise à sensibiliser le grand public pour trouver des moyens et réduire les délais d'attente.





Un chien guide, c’est la possibilité d’aller plus loin, de gagner en confort, en sécurité et en autonomie

À Angers : Animation « Dans le noir » guidée par des personnes déficientes visuelles.

À L’Isle-sur-la-Sorgue : Remise officielle des chiens guides de l’année 2017 en présence des jeunes de la promotion DAVE.

À Limoges : Tentez l’expérience d’une partie de pétanque adaptée pour les personnes déficientes visuelles.

À Nice : Remise des diplômes aux familles d’accueil 2016.

À Coubert en Seine et Marne : démonstration de dog sim (simulations de la vie d'un chien).

À Paris : La vie dans le flou, parcours de simulation.

Avec un chien guide, la personne déficiente visuelle peut s’épanouir et construire sa vie avec plus d’assurance et de confiance. "On ne le dit jamais assez, le chien guide c’est aussi un véritable compagnon de vie et un formidable vecteur de lien social" rappelle Paul Charles, le président de la fédération, autant pour la personne fragilisée que ses proches aidants.Le chien est éduqué dans une famille d'accueil qui le reçoit quand il a à peine 2 mois (à raison d'un chien par famille par an). Elle lui apprend les bonnes attitudes de vie en société, de lien avec la personne mal voyante... L’animal suit un parcours d’éducation très rigoureux pour accompagner en toute sécurité les déplacements de son futur maître. Il devra être capable de répondre 50 ordres des plus simples comme « assis », « couché », à des demandes plus complexes permettant au maitre de se déplacer avec plus d’autonomie. Il saura aller devant, à gauche, à droite, faire demi-tour. L’animal saura gérer tous types d’obstacles, qu’ils soient latéraux, à mi-hauteur, agir dans une foule, savoir trouver une porte, un escalier, un passage piétons, un arrêt de bus… et même identifier une place libre dans le bus, un distributeur de billets. Le chien guide va favoriser l'autonomie de la personne fragilisée et rassurer par sa présence les proches aidants.Le délai d'attente est de 12 à 24 mois pour avoir la garantie d’avoir un chien parfaitement éduqué, en lien avec son nouveau maître et en mesure de le guider.Dès réception du dossier dans une des écoles affiliées, différentes entrevues sont planifiées avec une équipe pluridisciplinaire composée d’éducateurs, d’un instructeur en locomotion et d’un psychologue. Ils vont déterminer la motivation de la personne, l’attitude de l’entourage familial et professionnel, afin de s’assurer que le chien sera bien accepté. Enfin ils vont analyser la capacité de déplacement et la santé du futur maître.Une fois la demande acceptée, une rencontre avec un ou plusieurs chiens en éducation est programmée. Ce moment important va déterminer le meilleur profil du chien guide. Les deux tempéraments doivent s’accorder pour avancer ensemble.Depuis toujours, les associations qui éduquent les chiens guides et la FFAC font appel à la générosité du public. Elle a permis de remettre gratuitement 5000 chiens à ce jour. Le chien guide est le seul à pouvoir entrer dans tous les lieux publics.Pour en savoir plus www.semaine-chiensguides.fr et aussi www.chiensguides.fr