Deux mois d'action pour les aidants dans le Bas-Rhin

Le 11 septembre, le département du Bas-Rhin a donné le coup d’envoi de son mois des aidants, organisé pour la deuxième année consécutive. Au programme, des actions variées qui auront lieu sur tout le territoire du département, pour donner à tous les aidants qui le souhaitent l’occasion de participer.



"L’intervention de professionnels dans le lieu de vie, le versement des prestations de maintien à domicile allouées par le Département ou encore l’aménagement du lieu d’habitation sont indispensables et rendent possible ce maintien de l’autonomie. Cependant, sans le soutien des proches aidants, ces mesures ne pourraient couvrir l’ensemble des besoins", souligne Frédéric Barry, le président du Conseil départemental.



Aussi, les aidants du Bas-Rhin pourront jusqu’au 21 novembre participer à des sessions de formation, assister à des conférences, des spectacles, des projections, prendre part à des excursions, des groupes de parole, des journées portes ouvertes… En bref, un programme riche et varié



Mardi prochain, ils sont ainsi conviés à une représentation de la pièce de théâtre de Colette Roumanoff, La confusionite, suivie d’une rencontre avec l’auteure à Mutzig.



Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du département ou contactez la mission action sociale de proximité au 03 88 76 63 66.



Consultez le programme





Crédits photo : Wikipedia - Licence CC BY-SA 3.0