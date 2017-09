Pratique : un nouveau guide pour les aidants

Suis-je un aidant ? Comment trouver son équilibre dans une relation souvent complexe ? Quels sont les aides, les dispositifs qui peuvent me soutenir, m’accompagner ? Pour répondre à toutes ces questions - et bien d’autres ! - un nouveau guide vient de paraître.



Dédié aux « actuel(le)s ou futur(e)s aidant(e)s », le guide Aidant : prendre soin de soi pour prendre soin de son proche se compose de trois parties.



La première a vocation à donner des repères sur la situation des aidants d’aujourd’hui, en explorant notamment les pressions à l’œuvre et les impacts de cette situation au quotidien, dans ses relations familiales, au travail…



Un test permet de faire le point sur la situation, qui doit rester, comme le souligne Florence Leduc, « une démarche volontaire, un choix réfléchi ».



Après la prise de recul, la réflexion, place à l’action. La deuxième partie du guide regorge de conseils pratiques, d’outils et des ressources pour des relations les plus harmonieuses et constructives possible avec son proche malade ou en perte d’autonomie, mais aussi le reste de la famille, les professionnels qui prennent soin de lui…



Enfin, la dernière partie se concentre sur toutes les démarches utiles aux aidants : les aides auxquelles prétendre en fonction de la situation, les professionnels et les structures sur qui s’appuyer, les formalités à accomplir, les lieux ressources… Une vraie mine d’informations.



Le guide, édité par Harmonie mutuelle, sera remis du 4 au 10 octobre 2017 à tous ceux qui passeront les portes d’une agence dans le cadre de la journée nationale des aidants.



