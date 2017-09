A lire : Quelques jours à vivre, une BD documentaire sur les soins palliatifs

L’unité de soins palliatifs de l’hôpital Robert Provo, à Roubaix, a accueilli 295 patients en 2016. Entre angoisses, peines et joies, Xavier Bétaucourt (scénario) et Olivier Perret (dessin et couleur) font partager aux lecteurs le quotidien de ce service pas comme les autres dans une bande-dessinée humaine et bienveillante.



Il y a celui qui veut fumer sa dernière cigarette, celui qui a envie de pâtes à la tomate et ceux qui se marient. Celle qui finira par rentrer chez elle et celui qui attendra en vain la visite de son ex-femme et de ses enfants. Les superstitieux et les cartésiens, les angoissés et ceux qui attendent sereinement la fin.



« On meurt comme on a vécu », rappelle un membre de l’équipe (page 47).



En unité de soins palliatifs comme ailleurs, la galerie de personnages est infinie. Pour découvrir le service, l’auteur s’attache aux pas de Juliette, élève infirmière, prétexte pour découvrir ce lieu encore si peu répandu, si mal connu.



Les histoires individuelles des patients se mêlent à celles des soignants, qui témoignent tour à tour de leur vocation - immédiate ou tardive -, de leur rapport aux personnes accueillies, à la mort, face à ces « micro-deuils » qui ponctuent leur quotidien.



Des témoignages recueillis par les auteurs qui ont passé quelques semaines au cœur de l’unité.



En guise de mise en perspective, des évocations de rituels passés ou différents autour de la mort, une brève histoire des soins palliatifs, un soupçon de contexte historique et social… pour un ouvrage documentaire riche.



Aspects économiques, sociologiques, psychologiques, éthiques : le sujet est exploré à travers ses différentes facettes, pour briser les clichés et donner une vision plus juste de la fin de vie en soins palliatifs.



Un récit humain et sensible, soutenu par un trait sobre et juste, tout en nuances de gris.





Quelques jours à vivre

Xavier Betaucourt

Album : 128 pages

Editeur : Delcourt

6 septembre 2017

Collection : DELC.ENCRAGES

Prix : 14.95€