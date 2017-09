Activité physique : Siel Bleu fête ses 20 ans

Il y a 20 ans naissait en Alsace l'association Siel Bleu imaginée par deux enseignants d'éducation physique et sportive convaincues du bien fait de l'activité adaptée pour toute sles personnes malades, fragilisées.



Pas à pas, année après année, les équipes Siel Bleu ont déployé leurs ateliers d'activités physiques adaptées dans les maisons de retraite, les centres de santé, les hôpitaux, les domiciles des personnes âgées fragilisées, des personnes sortant d'hôpital... et même dans les entreprises pour prévenir les accidents du travail. Aujourd'hui le groupe associatif Siel Bleu comprend 600 professionnels de l'activité physique adaptée qui interviennent partout en France.



Des recherches scientifiques (comme celle publiée par Ipp en 2015) ont achevé de prouver aux médecins les bénéficies de l'activité physique adaptée au point que maintenant des séances peuvent être prescrites par les médécins. Le décret précisant les modalités de prescription et de dispensation d'une "activité physique adaptée" dans le cadre d'une affection de longue durée (ALD) a été publié le 31 décembre 2016.



Pour les 20 ans de Siel Bleu, ses deux fondateurs Jean-Daniel Muller et Jean-Michel Ricard réalisent un tour de France en vélo. L'occasion de marteler à chaque étape leurs engagement militants pour que la santé et le bien-être, physique, mental et social soient un droit et non un luxe et que la prévention tout au long de la vie soit reconnue comme une nécessité en complément des approches curatives.

"Nous pensons que l’activité physique adaptée est le médicament du 21ème siècle" soulignent les fondateurs de Siel Bleu. Et en plus ele donne le sourire aux gens !



Thierry Omeyer, mitique gardien de l'équipe de France de Handball, va parrainer Siel Bleu et soutenir son message de prévention santé pour les personnes qui se fragilisent et leurs proches aidants !



En savoir sur Siel Bleu