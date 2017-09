Vieillissement : deux guides pour rester informé

Pour répondre aux besoins d'informations des seniors et de leurs aidants deux guides viennent de sortir.



Le guide de la dépendance - Hors série du magazine "Conseils des notaires"

Il propose des conseils juridiques et pratiques pour choisir la protection adaptée à la personne selon son niveau de besoin d'aide (procuration, mandat de protection future, habilitation familiale, curatelle, tutelle...). Il explique "quand le juge choisit une association tutélaire, l'enchainement des mesures de protection (de la plus simple à la plus protectrice : tutelle renforcée).



Il éclaire sur les aides, les soutiens, les congès destinés aux proches aidants.



Le guide présente les solutions pour organiser le maintien à domicile et choisir la structure d'accueil et d'hébergement adaptée, faire appel aux aides financières (Apa, invalidité, avantages fiscaux). Il liste les pistes pour financer les services d'aides à l'autonomie : de l'obligation alimentaire à la donation d'un bien contre soins à la vente en viager, au contrat de capitalisation en passant par l'assurance dépendance.



Le guide s'adresse autant aux personnes qui craignent pour leur grand âge qu'à leurs proches aidants, familiaux.



Les Villes amies des aînés éditent des guides pour informer leurs concitoyens

Guides seniors, guide autonomie, guide du vivre ensemble, brochures pratiques, journal réalisé par et pour les retraités... L'Essentiel numéro 3 du réseau francophone "Villes amies des aînés" partage les démarches, les outils, les ressources (comme Agevillage et son annuaire de 30 000 adresses), les bonnes pratiques pour favoriser l'information sur le vieillissement. Certaines municipalités ouvrent des lieux d'information, des salons, forums, conférences, assises, tables-rondes...