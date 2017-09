Silver Fourchette : des conférences, ateliers et concours ouverts à tous

Pour son édition 2017-2018, la manifestation Silver Fourchette prend de l’ampleur : ce qui était à l’origine un concours de cuisine réservé aux cuisiniers d’Ehpad devient un festival de la gastronomie ouvert à tous. Explications.



Mercredi 22 septembre, une trentaine de personnes âgées s’étaient donné rendez-vous à la mairie du 3ème arrondissement de Paris pour le coup d’envoi de Silver Fourchette.



Première manifestation, une conférence sur l’alimentation donnée par une gériatre, une diététicienne-nutritionniste et une chef à domicile.



Entre recommandations et idées recettee gourmandes, interrogations sur les régimes sans en vogue actuellement (sans viande, sans gluten, sans lactose, sans produits d’origine animale) et lutte contre les idées reçues, les participants sont repartis satisfaits après un débat nourri.



Parmi les conseils glanés :



varier les huiles qui n’ont pas toutes les mêmes propriétés avec un vrai plus pour le mélange olive-colza ;

ne pas se priver de protéines animales : les protéines végétales sont de moins bonne qualité ;

utiliser du lait en poudre pour enrichir en protéine soupes, sauce et desserts ;

consommer un fruit et/ou un légume minimum à chaque repas ;

si l’alcool - avec modération - contribue au plaisir du repas, c’est un allié.

Sans oublier les recettes de saison qui ont fait saliver la salle : soupe de panais/pomme de terre aux dés ou chips de jambon ; blanquette de volaille aux deux pommes, sauce cidre, crème et estragon ; et tiramisu aux mirabelles.Cette année, tout un chacun peut prendre part à Silver Fourchette. Dans les 13 départements participants, seront organisés des manifestations très diverses autour deAinsi, un atelier cuisine intergénérationnel aura lieu le 18 octobre place de la République à Paris, un forum des aidants le 6 dans le Val-de-Marne, sans compter les manifestations qui se tiendront en Essonne, Seine-et-Marne, dans les Hauts-de-Seine, le Doubs, en Haute-Savoie ou dans le Tarn-et-Garonne. Rendez-vous sur le site pour découvrir le prochain événement près de chez vous.