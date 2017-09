France Parkinson renforce son programme d'aide aux aidants

Depuis sa création en 2013, le programme d’aide aux aidants proposé par France Parkinson ne cesse de prendre de l’ampleur. Quoi de neuf en 2017 ?



Baptisé A2PA, pour aide aux aidants Parkinson, le programme a pour vocation d’accompagner, soutenir et informer les proches de personnes ayant la maladie de Parkinson.



Gratuit et réservé exclusivement aux proches, il consiste en une formation composée de six sessions :



accueil, échanges et recueil des attentes

la vie au quotidien avec un porche malade

maladie et traitement

la relation d’aide avec son proche

impact de la maladie sur les relations

aide et ressources.

Les nouveautés 2017/2018

Des formations dispensées par une équipe locale, composée d’un psychologue et de deux aidants.



D’abord, un déploiement plus important du programme, qui compte désormais 46 équipes ressources sur 45 départements (contre 41 et 43 en 2016).



Ensuite, une configuration élargie : « France Parkinson envisage de diversifier le programme A2PA en y ajoutant des conférences d’information pour les aidants sur des thématiques spécifiques ainsi que des groupes d’échanges et de soutien à thèmes toujours dédiés aux aidants », indique Amandine Lagarde, responsable des missions sociales de l’association.



Depuis son lancement en 2013, 11 000 heures de formation ont été délivrées dans le cadre du programme A2PA et 2500 aidants formés.



« Nous avons pour objectif d’informer et soutenir environ 2 000 proches aidants de plus d’ici la fin de l’année prochaine (2018) », annonce Amandine Lagarde.









Pour en savoir plus et s’inscrire, rendez-vous sur la page dédiée du site de France Parkinson