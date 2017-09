Plus belle la vie s'empare de la question des aidants

Attention spoilers. Dans la saison 14 de Plus belle la vie, la série française de tous les records, l’un des personnages se découvrir atteint de la maladie d’Alzheimer. L’occasion de donner un vrai coup de projecteur sur les malades et les aidants.



Flirtant parfois avec les 7 millions de téléspectateurs… Série la plus regardée en streaming en France, devant Game of Thrones… Seule série française à voir franchi la barre du 1000ème épisode… Puis du 2000ème, puis du 3000ème… Le succès de la série marseillaise ne se dément pas.



Ses atouts ? Selon les fans comme la critique, une direction d’acteur de qualité, des intrigues et des rebondissements à gogo, mais aussi son traitement souvent subtil et nuancé des sujets de société.



En phase avec les préoccupations et le vécu de ses spectateurs, la série s’intéressera donc dans sa nouvelle saison, diffusée sur France 3 à compter du 9 octobre, au vécu des malades d’Alzheimer et de leurs proches, leurs aidants.



Le suspense quant à la santé de Jocelyn Sandré (Jean-Marie Galey) prend fin : le père de Babeth Nebout est bien atteint de la maladie d’Alzheimer, comme le laissaient craindre ses pertes de mémoire la saison précédente.



Avec ce diagnostic sera développé la question des aidants. Pour une fiction qui se rapproche le plus possible de la réalité, la production travaille avec France Alzheimer, indique Télé Loisirs.



L’association « fournit aux auteurs les informations sur la maladie et les aides existantes, ainsi que des messages à faire passer sur la maladie et à destination des aidants notamment », précise le magazine.



L’occasion, peut-être, de donner une vision plus juste de cette maladie qui fait si peur et du rôle essentiel joué par les 8,3 millions d’aidants français… Verdict le mois prochain.