Aidants : se former... en ligne

La Journée nationale des aidants ce 6 octobre 2017 est l'occasion de rappeler le besoin d'informations, de soutiens, de formations des proches aidants.

Les territoires se mobilisent pour apporter des réponses à ces aidants de proximité avec plus de 250 évènements (ateliers, conférences, colloques) organisés partout en France.

L'Association Française des Aidants lance un outil de formation en ligne pour ces proches aidants.





Six modules de 20 à 40 minutes chacun

Module 1 - Quand la maladie, le handicap s’immisce dans la relation au proche (les représentations autour de la maladie, du handicap, du vieillissement, l'importance de l'environnement adapté, accessible... ou non)

Module 2 - Etre aidant : une posture, des besoins, des attentes et des limites (réfléchir au chemin le moins inconfortable pour l'un comme pour l'autre)

Module 3 - La relation au quotidien avec son proche (analyser les changements dans la relation, réfléchir à sa place, son rôle)

Module 4 - Trouver sa place avec les professionnels (comprendre qui fait quoi, et comment communiquer avec les intervenants professionnels)

Module 5 - Comment s'y prendre avec son proche pour les gestes de la vie quotidienne (identifier les gestes de la vie quotidienne qui posent problème et repérer les aides humaines et techniques existantes) ?

Module 6 - Comment concilier sa vie d'aidant avec sa vie personnelle et sociale (faire le point sur la situation, connaître les dispositifs existants et élaborer des stratégies) ?

A votre rythme

Six modules sont éclairés de vidéos présentant des témoignages d'aidants, de personnes aidées, mais aussi d'experts, avec la formatrice Brigitte Hasler.A chaque étape, l'aidant est invité à prendre des notes et en garder trace.Interactive, la formation en ligne comprend aussi des questions auxquelles il faudra répondre pour avancer. Une façon ludique de progresser dans le déroulé du cours.L'outil en ligne est gratuit. Il suffit de s'identifier pour recevoir par mail le lien d'accès aux six modules. "On avance à son rythme, quand on le peut, comme on le veut", souligne Florence Leduc dans son introduction. Ces modules de formation en ligne reprennent, complètent les formations des proches aidants en présentiel.