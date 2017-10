Prix HLM Partenaires des âgés

Les Prix HLM Partenaire des âgés, auquel participe Agevillage en tant que membre du jury, ont été décerné à l'occasion du 78e Congrès du Mouvement HLM ce 18 septembre à Strabour. Ils récompensent quatre initiatives parmi 51 dossiers déposés.

Preuve selon Michèle Delaunay, ancienne ministre et présidente du jury, que les bailleurs sociaux se sont emparé des enjeux de l'adaptation de notre société au vieillissement de sa population.



Les prix ont été organisés par l'Union sociale de l'habitat (USH), les caisses de retraite (CNAV, MSA, RSI), la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) et la Caisse des dépôts.

Ils visent à répondre aux attentes de maintien à domicile et au soutien des proches aidants.



Les lauréats par catégorie :



Catégorie « Adaptation de l’offre locative existante et développement d’une offre de logements répondant aux besoins liés au vieillissement » - Habitats regroupés , programmes intergénérationnels :

Le Foyer Rémois pour le Clos des Carrelles à Mardeuil (51) : cet ensemble de vingt logements destinés à des personnes âgées comprend aussi six logements familiaux et une salle commune dont l’animation est assurée grâce à l’engagement financier de la commune. Des partenariats avec les commerçants locaux ont été également noués, pour accompagner le quotidien des habitants et des proches aidants. Ce prix est d'une valeur de 10 000 euros pour la meilleure réalisation d’habitats regroupés et/ou de logements intergénérationnels, dans laquelle ont été pris en compte de manière spécifique les besoins liés au vieillissement.



Catégorie « Les NTIC et la domotique » :

Le bailleurs Pluralis est récompensé pour son référentiel « logements adaptés » incluant des équipements domotiques enrichi des retours d'expériences menées au cœur du nouveau quartier « Grenoble - Presqu’Ile » répondant aux situations des personnes âgées, de leurs proches aidants, aux situations de handicap ponctuel, temporaire ou permanent.

Cette catégorie récompense d’un prix de 10 000 euros les actions engagées par les candidats dans les différents domaines du numérique pour répondre aux besoins liés au vieillissement de leurs locataires.



Catégorie « Lien social et repérage des fragilités » :

Le Groupe des Chalets est récompensé pour la mise en place d’ateliers collectifs de prévention dédiés aux seniors occupant cinq résidences intergénérationnelles, les « Chalets seniors », dans la région toulousaine. En lien avec les caisses de retraite et le Gérontopôle de Toulouse, 26 ateliers ont été organisés depuis 2016 (mémoire, équilibre, informatique, arts créatifs) permettant de repérer diverses situations de fragilité et d’y apporter des réponses adaptées et personnalisées. Ce dispositif a été mis en place avec l’association Solidarité familiale, association d’aide, d’accompagnement et de soins à domicile à destination des personnes âgées.

Il reçoit ce prix d'une valeur de 10 000 euros pour ces actions visant à renforcer le lien social et à repérer les locataires âgés fragilisés.



Un prix « Coup de coeur », d’un montant de 2 000 euros, a également été attribué par le jury à la Société martiniquaise d’Hlm pour la mise en place d’un espace d’informations dédié aux retraités (et leurs proches) au cœur de la Résidence La Meynard.



En savoir plus sur le prix HLM Partenaires des âgés

Enregistrer