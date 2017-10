Olympiades inter Ehpad : rencontres sportives

Tension , concentration, préparation physique et mentale... la pression monte dans les sept Ehpad (établissements pour personnes âgées dépendantes) qui vont s'affronter lors de la Grande rencontre sportive inter-Ehpad ce 7 octobre dans le gymnase de la faculté des sciences du sport à Poitiers.

Fini la gym douce : place aux compétitions de basket ball, au tennis de table, au judo, au tir à l'arc, à la boxe et même à l'escrime !



Dans le cadre de la Semaine bleue 2017 et emmenés par l'entreprise solidaire ReSanté-vous composée de rééducateurs (ergothérapeutes, professionnels en Activité physique adaptée, art-thérapeutes, psychomotriciennes), près de 80 résidents de 70 à 100 ans de sept EHPAD de la Vienne se sont préparer poir ces Olympiades inter-établissements.





Des champions parrains de l'évènement

champion du monde de boxe (2003-2006) etédaillé de bronze par équipes aux derniers Championnats du Monde de Judo, seront présents et parraineront la rencontre. Michel Billé, sociologue, écrivain inaugurera la journée.Des partenariats avec des clubs sportifs ont été réalisés pour co-animer les ateliers et de nombreux lots seront offerts aux participants en fin de journée.De quoi changer l'image sur la fragilité au grand âge.De quoi rassurer aussi les proches aidants sur la qualité de vie de leur proche en maison de retarite médicalisée."Just do it" comme dit la pub !