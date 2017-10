Dossier : apprivoiser le numérique après 60 ans

Prendre des nouvelles de ses enfants, ses petits-enfants qui vivent loin, effectuer des démarches administratives, s’informer, trouver les coordonnées d’un club, d’une association… Aujourd’hui, l’informatique est devenu un outil indispensable, à tout âge. Mais une personne âgée de 75 ans ou plus n’utilise jamais internet : une véritable « exclusion numérique », alertent les petits frères des Pauvres.



En 2016, seuls 12 % des Français de plus de 12 ans ne se connectent jamais à internet. Mais avec l’avancée en âge, la part de non-utilisateurs croît de manière exponentielle.



Si un Français âgé de 60 à 74 ans sur cinq « seulement » n’utilise jamais le web, ils sont 47 % entre 75 et 84 ans et 68 % à partir de 85 ans, souligne une étude CSA/petits frères des Pauvres dévoilée la semaine dernière.



Les femmes étant particulièrement pénalisées, étant deux fois plus nombreuses que les hommes à ne pas maîtriser l’outil.



« Probablement car elles étaient moins nombreuses à travailler en dehors du foyer, et donc à être confrontées à l’informatique », explique Martine Borgomano, directrice de la Fondation petits frères des Pauvres.





Alors, que faire ?

Permettre l’accès à internet dans les endroits fréquentés par les personnes âgées, dans un contexte facilitant avec des personnes formées. L’association équipera ses 30 établissements en 2018.

Créer des ateliers ludiques et récurrents.

Mettre en place un plan national contre l’exclusion numérique des âgés.

Et en attendant ?

S’y rendre par envie : même si l’outil est indispensable, il est aussi ludique et permet de (re)nouer des liens.

Ne pas avoir peur : se tromper, faire des erreurs fait partie intégrante du processus d’apprentissage.

Apprendre en groupe : une ambiance conviviale facilite l’apprentissage.



Des initiatives sur tous les territoires





L’association proposent trois actions :Il existe dans de nombreuses communes des clubs ou des services dédiés (voir en fin d’article).Mais avant de se lancer,Et n’hésitez pas à consulter notre agenda pour connaître les ateliers près de chez vous