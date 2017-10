Le grand âge en images

Portraits grands formats, corps mis à nu et vieillesse paysanne : photographes, dessinateurs et réalisateurs continuent de mettre le grand âge en lumière à travers deux nouvelles expositions et un documentaire.





Regarde-moi, à Saint-Denis (93)

Sans adieu, de Christophe Agou





Depuis quelques jours, une centaine de portraits en noir et blanc orne le centre de Saint-Denis, en région parisienne.Des tirages grand format pour rendre visibles les habitants âgés de la ville, qui vivent en maison de retraite ou en foyer, chez eux ou à l’hôpital."L'objectif c'est de montrer leur beauté et de les sortir de leur isolement", confie le photographe Herbert Ejzenberg à France Bleu . L’exposition est visible jusqu’au 12 octobre.

Dans ce documentaire posthume, le réalisateur dresse un portrait sombre du monde paysan. Dans le Forez, près du Massif Central, Claudette, Raymond, Jean, Christiane et les autres se battent pour préserver leurs terres, leurs savoir-faire, leur dignité alors que la grande majorité d’entre eux a dépassé, parfois de loin, l’âge officiel de la retraite.



Seuls, sans aide ou presque, ils continuent au quotidien à s’occuper de leurs bêtes et de leurs récoltes, malgré tout.



Un témoignage sans concession.



Le film sortira en salle le 25 octobre.





Voir la bande annonce









Ce que les corps racontent





Initié par la journaliste Françoise Simpère, ce projet collectif met en lumière les corps vieillissants, ce qu’ils expriment et nous racontent.Composée des photographies et dessins de Stéphane Arnoux, Madeleine Froment et Vanda Spengler et des textes de la journaliste, l’exposition présente des œuvres singulières, en dehors des canons esthétiques habituels.Elle s’est achevée hier, mais ses organisateurs sont ouverts aux propositions