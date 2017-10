Un village intergénérationnel au coeur de Nantes

Des bébés aux aînés, le village du Bois Bouchaud à Nantes, inauguré fin septembre, a pour vocation de créer du lien entre générations.



Situé au cœur d’un quartier résidentiel à deux pas du centre-ville, le village du Bois Bouchaud rassemble un centre maternel pour les femmes enceintes ou mères de jeunes enfants, une crèche collective, un centre parental et une résidence autonomie.



Au total, près de 300 Nantais de tous âges sont appelés à se croiser dans le jardin ou dans le hall commun, à partager s’ils le souhaitent du temps dans le cadre d’activités en commun, à se retrouver le temps d’un repas. Sans compter les professionnels travaillant dans les différentes structures.



Chacune d’entre elles est installée dans un bâtiment séparé, disposant de sa propre entrée.



La résidence autonomie compte 36 logements de 36 à 48 m2, accessibles sous conditions de ressources.



Petit à petit, les liens se tissent. Une chorale s’est organisée. Le village a ouvert une boutique d’objets et de vêtements d’occasions ouverte à tous les habitants du quartier.



« Des regards et des paroles s’échangent, des sourires se partagent, des rencontres formelles et informelles se créent dans le parc boisé et au sein des espaces d’activité des établissements », se félicite Catherine Bouget, la directrice des lieux.



Un lieu unique en son genre, porté par la Croix-Rouge française.