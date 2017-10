Ostéoporose, mal de dos : profitez de bilans gratuits

Le mal de dos touche tout le monde : les personnes âgées, les proches aidants, les intervenants à domicile...

La journée mondiale de la colonne vertébrale ce 16 octobre 2017 est l'occasion de découvrir le travail des chiropracteurs qui ouvrent leurs cabinets partout en France du 16 au 20 octobre.



Sur rendez-vous, ils vont offrir des bilans vertébraux et donneront les conseils et bonnes résolutions pour adopter la bonne posture.

En effet, un déséquilibre musculo-squelettique peut être la cause de douleurs, à tout âge.

Pendant ces séances, l'association française de chiropraxie met à la disposition des patients des fiches d'exercices de réhabilitation adaptées à la nature du problème détecté. Ces exercices peuvent contribuer à atténuer les douleurs et limiter le risque de survenue de nouvel épisode douloureux.

Pour prendre rendez-vous : découvrez la liste des praticiens sur le site www.chiropraxie.com.

Le site précise que la chiropraxie peut remédier aux affections les répandues du rachis tels les cervicalgies, les sciatiques ou les lumbagos. Elle peut aussi remédier aux affections des articulations (tendinites, syndrome du canal carpien…).



Pour Isabelle Nègre, Médecin anesthésiste réanimateur, spécialiste de la douleur et chef de service du centre d’évaluation et de traitement de la douleur du CHU de Kremlin-Bicêtre, "la douleur chronique peut être soulagée, mais rarement supprimée. Pour limiter les traitements médicamenteux qui sont à l’origine de nombreux effets secondaires, le recours aux médecines complémentaires est une évidence. Ces médecines complémentaires, dont la chiropraxie, ont également l’avantage de démédicaliser le patient et de lui permettre ainsi de profiter d’une réelle autonomie. »

La chiropraxie est dispensée par 1000 chiropracteurs, ayant suivi un cursus de six années d’études à temps plein, soit 5 500 heures dont 1 000 heures de stages cliniques. La Sécurité Sociale ne rembourse pas la chiropratique mais les mutuelles sont de plus en plus nombreuses à effectuer un remboursement partiel ou intégral de la séance.



Ce 20 octobre a lieu la journée mondiale de l'ostéoporose avec la poursuite de la campagne « Non traitée, l’ostéoporose peut rendre vos os aussi fragiles que la porcelaine ». Une femme sur trois est touchée après 50 ans.

L'Assurance Maladie précise que l’ostéoporose est 2 à 3 fois plus fréquente chez la femme que chez l’homme, en raison de la ménopause avec 2,5 à 3,5 millions de femmes qui souffrent d’une ostéoporose post-ménopausique. Chez l'homme : quart des fractures sont dues à une fragilité osseusee.

Les fractures liées à l’ostéoporose sont le plus fréquemment des fractures vertébrales (entre 50 et 75 000), du col du fémur (50 000) et du poignet (35 000).

Douze mois après une fracture de la hanche, on observe une perte d’autonomie chez 80% des patients et un handicap au long cours chez 30% selon les étude du dr Rousière du service de rhumatologie et unité Inserm 938 /UPMC.

L'ostéoporose reste méconnue alors qu'un examen simple, court et indolore de dépistage existe : l’ostéodensitométrie.

Il vaut 40 € est peut être prise en charge.

Selon ses résultats différentes actions de prévention peuvent être menées pour apporter aux os tout ce dont ils ont besoin : alimentation, activités physiques adaptées, posture, gestes ajustés, prise en charge médicale.

Parlez-en à votre médecin traitant !

Faites-vous dépister notamment après une perte de taille, une ou plusieurs fractures.



Voir les vidéos d'alerte et de conseils sur l'Ostéoporose