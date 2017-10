Bonjour c'est l'infirmière, La maison des vieux : récits de soignants

Charline est infirmière, Elisabeth Halna médecin et gériatre. Mais au-delà de leur vocation de soignantes, elles partagent un autre point commun : un certain talent pour l’écriture qui les a conduites à publier un ouvrage chacune cette année. Pour le lecteur, l’occasion de passer de l’autre côté du miroir…



Charline se décrit comme « une infirmière libérale, parmi tant d’autres ». Dès 2014, elle décide de partager son quotidien d’infirmière rurale dans un blog, C’est l’infirmière. Elle y raconte des anecdotes de tournée, mais s’y livre aussi à de nombreuses réflexions sur son métier, le système de santé et ses nombreuses aberrations, confie ses inquiétudes…



Un vrai succès qui a rassemblé en trois plus d’1,5 million de visiteurs, et qui a donné naissance le 20 septembre au livre Bonjour, c’est l’infirmière.



Sur une semaine, elle raconte ses visites à domicile parfois sereines, parfois difficiles, mais permet surtout au lecteur de mieux comprendre les rapports soignants/patients, les pressions subies de tous les côtés, l'entrée dans l'intimité des foyers, l'empathie comme la technicité...



Toujours avec humour, avec bienveillance, avec conviction, l’auteure parvient à transmettre son amour de son métier sans pour autant nier ses difficultés.



« J’ai souvent entendu les IDE, les infirmières diplômées d’Etat travaillant en service hospitalier me dire que le libéral, c’était la « liberté ». Et bien souvent, je leur réponds que l’IDEL, l’infirmière diplômée d’Etat libérale, ne gagne qu’une « L » en se mettant à son compte et qu’avec ça, on vole de façon un peu bancale. » page 97





Bonjour, c'est l'infirmière

Charline

Broché: 256 pages - 16€

Editeur : FLAMMARION (20 septembre 2017)

Collection : DOCUMENTS

Changement de décor avec laDe son expérience de gériatre, Elisabeth Halna tire un recueil de récits courts, parfois très ramassés, qui se déroulent tous entre les murs d’une maison de retraite.Monsieur Claude, Madame Cécile, Olympia ou encore Monsieur Roger sont les personnages principaux de brèves histoires, qui nous en disent pourtant long sur les rapports entre les familles, les résidents, le personnel, les solutions offertes aux personnes vieillissantes et la façon dont la société les considère.Des récits parfois dramatiques, comme l’histoire de Monsieur Victor (page 92), parfois grinçants, parfois gaies, car comme le confie l’auteure, il s’agit aussi de « dire la place qu’y occupent la joie et la vie. Malgré la mort qui rôde. Malgré les pertes et les pertes, il reste du désir, du partage » (page 9).