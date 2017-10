Comment obtenir une carte de stationnement quand on touche l'Apa ?

La question de Laurence L.

La réponse d’Agevillage

Je véhicule régulièrement mes parents, pour des rendez-vous chez le médecin. Mon père est en Gir 3 et touche l’Apa, ma mère non (évaluée Gir 5).Je cherche à obtenir uneJe me suis adressée au Conseil départemental, qui m’aen me demandant de remplir le formulaire de demande pour chacun de mes parents, accompagné d’un certificat médical.Pour ma mère je me dis que c’est bien lourd, mais je pourrai admettre de faire ces démarches. En revanche, je ne comprends pas pourquoi mon père, bénéficiaire de l’Apa ( allocation personnalisée d'autonomie ), ne peut obtenir la carte sur simple demande.Le Département peut mettre en place un circuit de demande et d'instruction de la carte mobilité inclusion pour les personnes qui demandent ou perçoivent l’Apa…Si ce n’est pas le cas, les demandeurs doivent effectivement s’adresser à la MDPH, même s’ils touchent l’Apa, selon la procédure indiquée par le conseil départemental, et en veillant à bien remplir le cadre E, demande de carte, en page 6 du formulaire ( à télécharger ici ).Attention également à bien: vous pourrez l’utiliser uniquement quand l’un de vos parents, s’il est titulaire de la carte, se trouve à bord du véhicule.A noter également : la CMI n’est attribuée automatiquement qu’aux personnes bénéficiaires de l'Apa classées en Gir 1 ou 2 Dans le cas de vos parents,qui pourra décider de leur attribuer - ou non - la CMI stationnement.Pour en savoir plus, lire la fiche Vous avez plus de 60 ans et vous n’êtes pas concerné par l’APA : comment demander une CMI ? ou consulter notre article CMI mode d'emploi