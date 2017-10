Aides à domicile : le site du Cesu fait peau neuve

Depuis ce 17 octobre 2017, le site Internet du Chèque Emploi Service Universel, CESU, a modernisé et simplifié son site internet pour les particuliers-employeurs de salariés d'aides à domicile.



Simplification des formalités en ligne

Chaque mois le particulier-employeur peut déclarer en ligne la rémunération des salarié avec l'édition automatique de la fiche de paye, par exemple.

Depuis le 17 octobre 2017, la nouvelle version du site internet du Cesu est accessible des smartphones ou tablettes.

Un simulateur de coût permet de prévoir les charges à verser. Une grille des salaires minima donne des repères selon l'activité des professionnels (ménage, aide à la vie quotidienne...).

Un calendrier indique la date de mise à disposition du bulletin de salaire et de l'avis de prélèvement.

La nouvelle version du site donne aussi la possibilité de préremplir ses déclarations si le nombre d'heures effectuées et la rémunération mensuelle restent identiques.



Un gain de temps et une simplification notable pour les proches aidants qui se chargent souvent de ces formalités en ligne pour leur parent fragilisé, particulier-employeur.



Autre source d'information : la Fédération du Particulier Employeur (Fepem)