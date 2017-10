Dossier aides techniques : un festival de cannes

Objet de prestige et d’apparat, la canne est une des plus anciennes aides techniques. Le Sphinx n’en parlait-il pas déjà dans son énigme posée à Œdipe ? N’en déplaise aux amateurs d’objets, les cannes les plus belles ne sont malheureusement pas les plus utiles. Bien souvent, il sera préférable de délaisser l’élégante canne en bois au pommeau sculpté au profit d’un modèle ergonomique et adapté. Conseils pour choisir.





Critères à prendre en compte

les poignées recourbées sont à proscrire, car elles ne permettent pas une bonne préhension

les poignées les plus fréquentes sont les poignées en T, offrant une bonne alternative

les poignées ergonomiques sont recommandées, car elles permettent de poser la paume de la main pour plus de force et de sécurité. Attention à choisir le bon modèle, pour droitier ou pour gaucher







Les grands types de cannes













Quelle gamme de prix ?

Où voir ces matériels ? Où se les procurer ?





S’il en existe en bois, l’aluminium ou l’acier lui sont préférables : les cannes en métal sont à la fois légères (autour de 300 g), robustes et réglables en hauteur. Par ailleurs, l’aluminium peut être imprimé pour un rendu plus esthétique.Dans tous les cas, demander l’aide du vendeur pour ajuster la canne à votre taille lors de l’achat : elle doit arriver au niveau du grand trochanter, la partie saillante du haut du fémur.A choisir en caoutchouc ou en gomme pour une meilleure adhérence, les embouts ferrés ont tendance à glisser.Il existe aussi des embouts en étoile, munis de plusieurs trois, quatre ou cinq branches, qui rendent la canne plus stable. Certains sont articulés.Les embouts se changent tous les cinq ans environ.: une première entrée en matière pour les besoins encore occasionnels.(qui comme son nom ne l’indique pas fut inventée par un Français ) : plus stable, elle permet d’appuyer le coude et l’avant-bras. Son usage n’est pas recommandé sur du long terme, car elle donne une mauvaise posture de marche., qui tient debout quand on la pose (modèles Tango, Swing ou Twist). Un peu plus lourdes (environ 500 grammes), elles sont dotées d’un embout articulé qui accompagne le mouvement du marcheur. Une sécurité supplémentaire mais qui demande un petit temps d’adaptation. Les derniers modèles sortis sur le marché sont aussi équipé d’une led pour éclairer les obstacles et les bords de trottoir., encombrante, constitue la dernière étape avant le déambulateur. Assez lourde, c’est celle qui offre le plus de stabilité.. Munies d’un siège pliant ou d’un siège hamac, elles demandent un certain sens de l’équilibre en position assise. Elles pèsent autour de 500-600 grammes.. Encore rare sur le marché, elle intègre un GPS, un moyen non stigmatisant de sécuriser les déplacements des personnes désorientées.Il faut compter entre 15 euros pour une canne pliable premier prix et 70 euros pour une canne autostable.Selon les finitions, certains modèles peuvent dépasser les 100 euros.La sécurité sociale rembourse environ 12 euros, sur prescription médicale. Dans certains Cicat (centres d’information et de conseil sur les aides techniques), dans les salons spécialisés ou chez les installateurs.Pour trouver un revendeur près de chez vous, rendez-vous sur l' annuaire Agevillage et choisissez le thème "matériel médical".Merci à Jean-Philippe Arnoux (Vita Confort) pour son éclairage.