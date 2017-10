Tout savoir sur le prix des Ehpad (chiffres 2016)

Les tarifs des maisons de retraite se compose de trois éléments distincts et complémentaires : l'hébergement, la "dépendance" et les soins. Les résidents ne paient qu’une partie de ce coût, qui reste malgré tout très élevé : 1949 euros par mois en moyenne en 2016…



Le tarif soins, qui sert à payer les salaires du personnel soignant, les médicaments, les dispositifs médicaux… Il est identique pour tous les résidents d’un établissement, et entièrement financé par l’Assurance maladie (sécurité sociale).



Le tarif dépendance intègre les interventions relationnelles, d'animation et d'aide à la vie quotidienne ou bien des prestations de type hôtelier qui ont un lien direct avec la dépendance.



Il est payé par les résidents, en fonction de leur perte d’autonomie : le Conseil départemental fixe pour chaque établissement un forfait correspondant aux Gir 5 et 6, 3 et 4, 1 et 2.



Il existe donc dans chaque Ehpad trois tarifs dépendance, qui peuvent être en partie compensés par l’Apa (allocation personnalisée d’autonomie) pour les personnes dont le Gir est compris entre 1 et 4.



Cette aide est généralement versée directement par le Département aux établissements.



Plus de détails sur l’Apa en établissement



Le tarif hébergement, enfin, correspond aux prestations de type hôtelières (entretien de la chambre, linge de toilette et de lit…), à la restauration, aux animations, etc.



A la charge des personnes âgées, il constitue le gros de la facture et est fixé directement par les établissements : une facture élevée ne signifie donc pas nécessairement une grande qualité de soins ou plus de personnel médical ou paramédical.



A noter : certains établissements (en grande majorité publics ou associatifs) sont habilités à l’aide sociale. Cette aide financière a pour vocation d’aider les personnes aux ressources insuffisantes à payer le tarif hébergement. Attention, elle est récupérée sur succession.





Des factures très disparates





Si le reste à charge (tarif hébergement + tarif dépendance - Apa le cas échéant) moyen se monte à 1949 euros par mois, de fortes disparités existent : la facture de 80 % des établissements est comprise entre 1653 et 2798 euros (avec 10 % au-dessus et 10 % en dessous).Selon le lieu où se situe l’Ehpad (grande ville ou zone rurale), son statut (public, associatif ou privé,