Un AVC, et après ?

France AVC - Association d'aide aux victimes d'Accident Vasculaire Cérébraux

France-AVC (Association d'aide aux patients et aux familles de patients victimes d'AVC), dont le président national est Jean-Marie PEREZ, a été créée en 1998 avec plusieurs objectifs :



- Informer le public, les pouvoirs publics et les médias sur les accidents vasculaires cérébraux.

- Apporter une aide et un soutien aux patients et aux familles de patients victimes d'AVC.

- Aider à la formation des médecins et des personnels paramédicaux.

- Aider à la recherche sur les AVC.