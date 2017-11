Rock'n'rolateurs : une bonne solution quand la canne ne suffit plus

Déambulateur, rolateurs : ces deux accessoires permettent de se déplacer seul, sans l’aide d’un tiers. S’ils sont très utiles, ils souffrent en France d’une image mitigée, contrairement à d’autres pays européens (Allemagne, Pays-Bas) où ils sont monnaie courante dans l’espace public.



Outils essentiels pour gagner en autonomie, ces accessoires d’aide à la marche mériteraient d’être plus répandus. Saluons à ce propose l’initiative de l’association Prendre soin du lien, qui organise depuis 2016 à Bordeaux la Mobil’Aînés, une marche intergénérationnelle qui a pour but de changer les regards sur ces personnes âgées qui se déplacent en rolateur.



« Les personnes concernées, notamment âgées, doivent se sentir à l'aise dans l'espace public et ne pas avoir honte de sortir en rolateurs », soulignait Christine Cocuelle, l’organisatrice de la marche en 2016.



Les clefs pour choisir un modèle adapté.





Pour l'intérieur, le modèle fixe à patins

Comment ça marche ?

Les +

prix

facilité d’utilisation

utilité accrue, surtout pour les modèles réversibles qui permettent de se relever facilement des toilettes

Les -

réservé aux petits déplacements, à l’intérieur

démarche très lente

doit être porté pour être déplacé

Les critères de choix

le poids

la hauteur : est-il réglable ?

l’encombrement : peut-il passer facilement partout ?

la praticité : est-il réversible, pliable ?

Combien ça coûte ?

Pour être plus autonome : les modèles à roulettes (rollators, rolateurs)

Comment ça marche ?



Les +

le choix

la plus grande autonomie procurée



Les -

l’équilibre : les modèles à deux roues sont réservés aux personnes ayant conservé un certain équilibre, sinon, elles risques de partir en avant avec le cadre

le prix



Les critères de choix

le poids

le poids supporté

la hauteur : est-il réglable ?

l’encombrement : peut-il passer facilement partout ?

les freins : sont-ils faciles à manipuler ?

la présence d’accessoires : siège de repos, porte-canne, panier…

les roues : sont-elles fixes ou peuvent-elles pivoter ?



Combien ça coûte ?

Une alternative pratique : le chariot de courses



Comment ça marche ?



Le +

discret et non stigmatisant

pratique au quotidien

allège la charge des courses



Le -

réservé aux personnes qui n’ont pas besoin d’un déambulateur en permanence

prix



Les critères de choix

le poids

la contenance

la hauteur : est-il réglable ?

l’encombrement : peut-il passer facilement partout ?

les freins : sont-ils faciles à manipuler ?

la présence d’accessoires : siège de repos, porte-canne, compartiment isotherme…

le nombre de roues



Combien ça coûte ?

La plus originale : la draisienne d’intérieur



Comment ça marche ?

Les +

l’utilisateur peut lâcher les mains du guidon et donc effectuer diverses tâches facilement

la selle supprime le poids du corps sur les jambes

facilite les transferts de la position assise à debout et inversement.

maniable

faible encombrement



Les -

un mode de déplacement innovant… auquel il faut s’habituer

le prix

l’absence de freins

le poids (8 à 10 kg)



Combien ça coûte ?







Quelle prise en charge ?

Où voir ces matériels ?

Le modèle classique, rigide et dépourvu de roulettes.On prend appui dessus pour avancer, on s’arrête, on le soulève et on le pose un peu plus loin.Moins de 60 €, soit le tarif remboursé par la Sécurité sociale.Equipés de deux, trois ou quatre roues, ils servent à se déplacer aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.Selon la capacité de l’utilisateur à gérer ses changements de direction, des roues fixes ou pivotantes permettent d’avancer facilement en s’appuyant. Pour ceux qui ne peuvent pas marcher, même en s’appuyant, le déambulateur avec appuis brachiaux peut être envisagé (à partir de 425 €).A partir de 70 € pour un modèle à deux roues, 80 € pour un modèle à quatre roues.Mais les prix peuvent grimper jusqu’à 400 euros.Comme un chariot de courses classique, avec des équipements en plus comme un siège de repose ou deux fois trois roues pour passer les rebords de trottoir ou les escaliers plus facilement.Pour plus de stabilité, certains se poussent.Entre 80 et 150 euros.Encore assez peu répandues, les draisiennes seniors sont proposées à notre connaissance par deux fabricants français, WellPedy et Modelito Home . Il existe aussi des modèles d’extérieur.L’utilisateur s’installe en position assis-debout sur la selle et se sert de ses jambes pour avancer.Entre 350 et 400 euros.La Sécurité sociale peut accorder une prise en charge, sous réserve qu’il y aitMais le même tarif (53,81 euros) étant appliqué à tous les modèles, seuls les modèles de base sont intégralement remboursés.La location est elle aussi remboursée, avec une dégressivité au-delà de six mois.Dans certains Cicat (Centre d’information et de conseil sur les aides techniques), dans les salons spécialisés ou chez les installateurs. Pour consulter la liste des Cicat, rendez-vous sur l' annuaire Agevillage et choisissez le thème Informations et conseils.Pour trouver un revendeur près de chez vous, rendez-vous sur l'annuaire Agevillage et choisissez le thème Matériel médical.Et pour vous conseiller, vous pouvez faire appel à un ergothérapeute