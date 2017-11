EHPAD Le Sequoia : actions anti-gaspi intergénérationnelles

L'établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Sequoïa à Illzach en Alsace, non content d'être labellisé Humanitude (1er label de bientraitance) depuis 2013, multiplie les projets d'intérêt général.





Un EHPAD durable et responsable



L’établissement s’est engagé à mener des actions en faveur du développement durable, dans son projet d’établissement 2017-2021.

En tant qu’établissement responsable, il a mobilisé toutes les équipes pour une première journée du développement durable ce le mardi 17 octobre 2017.

Tout au long de la journée, des expositions, des stands et des actions ont été menées.





Non au gaspillage alimentaire



L'établissement a mesuré ses déchets alimentaires la semaine du 2 octobre 2017 : 21 kg de déchets pour 75kg de marchandises commandées.

Chaque personne hébergée, chaque famille, chaque personnel en a pris conscience.

Et ce 17 octobre, la société « l’Alsacienne de restauration » qui réalise les repas dans la maison a présenté les produits maraichers locaux, des légumes d’antan et des fruits issus de l’agriculture biologique. Des jus de fruits frais ont été proposés toute la journée.





Sensibiliser au gaspillage des énergies : premiers résultats probants



Des affiches sur la consommation d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que des messages de prévention pour la vie quotidienne commencent à porter leurs fruits.

Le contrôle des chasses d’eau et la réparation rapide des fuites d’eau ont permis à l’établissement de baisser depuis 2013 ses consommations d’eau de -15%.

L'ajustement des températures, la chasse aux excès et l’arrêt estival du chauffage ont permis une réduction des consommations de – 28% de la consommation de gaz depuis 2013.

Le changement des anciennes ampoules par des LED est un objectif au sein de tout l’établissement. Le fait d'adopter le bon geste ou éteindre l’électricité quand on sort de sa chambre, d’une pièce par exemple sont des actions qui ont déjà permis une baisse depuis 2015 de – 6% de la facture d'électricité.





Tri et recyclage solidaire



Des affiches du plan local de prévention des déchets du SIVOM Mulhouse Alsace Agglomération présentent leurs messages de prévention et de lutte contre le gaspillage, le tri des déchets et la récupération.

En salle d’animation, un quizz et des jeux sur le tri des déchets, ainsi qu’un atelier bricolage avec de la récupération de différents matériaux, ont permis la revente au bénéfice d'associations comme le Téléthon, ou au bénéfice de la décoration de la maison.

Le marché de noël aura lieu le 3 décembre 2017 au sein de l’EHPAD comme chaque année avec la revente d’objets récupérés afin de leur donner une seconde vie.

Dans le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) destiné aux personnes malades Alzheimer, une discussion autour du thème des déchets a renforcé cette sensibilisation éclairée par un exposé d'élèves de CM2 de l’école primaire Victor Hugo.

Des points de collecte sont organisé au sein de l’établissement du 17 octobre au 26 novembre 2017 avec pour cible la récupération de jouets en partenariat avec « les restos du cœur » et la récupération des lunettes avec l’Association « lunettes sans frontières ». Les lunettes usagées sont récupérées et transmises à l’association qui les réutilisent ensuite à destination des personnes démunies.





Vers la fin des gobelets en plastique



En 2023, les gobelets en plastique seront interdits à la vente. L’établissement est un gros consommateur aujourd'hui : gobelets de médicaments, gobelets de fontaine à eau, gobelets de café etc. Cette journée a été l'occasion de mesurer la quantité jetée pour sensibiliser l’ensemble des résidents, des visiteurs et du personnel à cette consommation.