Aidants : Les sources d'informations en ligne se multiplient

Les sources d'informations se démultiplient pour les proches aidants.



Cette semaine, le programme "aidants-aidés" de la caisse de retraite Aquitaine (Carsat) met l'accent sur les personnes qui se fragilisent, les aidés, leurs proches aidants mais aussi les salariés des services d'aides à domicile qui les accompagnent chaque jour.

Ce programme vise "une qualité de vie à préserver" et regroupe des conseils et astuces qui amélioreront la vie à domicile tout en préservant l’autonomie de la personne accompagnée.

Pour les structure d’aide à domicile : un livret pédagogique structure l'engagement dans la démarche, son programme, ses étapes, le dépliant. Un zoom est mis sur les "aides techniques" qui facilite le quotidien des personnes fragilisées ainsi que des professionnels qui leur viennent en aide.

Pour les proches aidants, le programme diffuse des informations, des conseils, les contacts pour la mise en place d’une organisation adaptée autour du proche aidé.

Enfin, pour les seniors, les personnes qui ont besoin d'aides, de nombreux conseils et outils visent à préserver l'autonomie au quotidien avec les programmes de prévention pour "bien vieillir" et les contacts près de chez vous.





Handicap International propose Hizy : une plateforme par et pour "les personnes à besoin particulier".



A côté des informations générales sur la santé, les soins, la mobilité, les services, les établissements, les démarches, à côté des forums de discussion, le site met en avant 284 trucs et astuces inventés par les personnes en situation de handicap et leurs parents : comme cette tablette transparente inventée par le papa de Maxime qui n’arrivait pas à tenir sur les toilettes tout seul ou ce plateau adapté où Ludovic reconnaît les consignes (positions des couverts) ou encore ce support de télévision pour le lit. Ces solutions ont été testé dans un "Fab Lab" en vue de leur commercialisation.



Des tutoriels décrivent en images l'utilisation pratique de ces aides techniques.



A découvrir !