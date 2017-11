L'Ehpad de Maromme ouvre une chambre d'hôtes

Maromme, Seine-Maritime : une petite commune de 11 000 habitants, située à quelques kilomètres de Rouen, connue pour son église, sa campagne verdoyante… et désormais sa chambre d’hôte installée au cœur de l’Ehpad. Une proposition unique en France, inaugurée mercredi dernier au Villâge des Aubépins.



Conçue comme un petit village, la maison de retraite de Maromme ne comporte pas des couloirs mais des rues. La porte de chaque chambre est dotée d’un heurtoir et d’une boîte aux lettres.



Et au cœur de l’Ehpad, une rue commerçante, fréquentée par les résidents comme par les habitants de la commune.



Tous les commerces disposent en effet d’une double entrée, un pas de porte sur la rue et une entrée via le hall de l’établissement.



On y trouve un salon d’esthétique, un salon coiffure, un point couture, une brasserie, le Clic (centre local d’information et de coordination), ainsi qu’une salle d’exposition.



Mais aussi une chambre d’hôte, ouverte aux familles, aux proches, et bientôt aux touristes de passage en Normandie ? La direction envisage en effet de proposer la chambre à la location sur la plateforme Air BnB.



"Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de nos résidents vivent à plus de 200 kilomètres de leurs parents. Pouvoir leur offrir un endroit où dormir, en grande proximité de nos parents, nous a donc paru essentiel", explique la direction.



Pour lui donner une identité propre, l'établissement a opté pour une ambiance comptoir de famille, avec du mobilier cérusé blanc et du linge de lit aux tons clairs. La chambre est également dotée d'une salle de bains et d'une kitchenette.



Un lieu pas comme les autres, inauguré en musique par la chorale de l’établissement et Yves Duteil, venu donner un concert exceptionnel.