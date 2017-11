Accompagnement : être aidé à domicile... et en dehors

Aide à la toilette, repas, ménage, entretien du ligne… Telles sont les principales tâches accomplies par les aides à domicile. Mais leur rôle ne s’arrête pas à la porte du logement, car elles peuvent, aussi, accompagner les personnes âgées et handicapées dans leurs sorties, qu’il s’agisse de rendez-vous extérieurs ou de loisirs. Explications.



L’observatoire Handéo a mené l’enquête sur les accompagnements hors du domicile de personnes en situation de handicap, en interrogeant des personnes handicapées et leurs aidants, des professionnels, des MDPH (maisons départementales des personnes handicapées). Des sorties destinées à faciliter la participation à la vie sociale, mais pas uniquement.



Céline, 30 ans, a ainsi fait appel à un service d’aide à domicile spécialisé dans les animations socio-culturelles pour se rendre à la piscine une fois par semaine. Jérémy, 25 ans, a pu passer une soirée en boîte de nuit. Et Martial, 63 ans, continuer à être assisté par son auxiliaire de vie habituelle lors d’une hospitalisation.



Les plans d’aide liés à la PCH (prestation de compensation du handicap) peuvent en effet comprendre des heures « vie sociale ».



Mais elles ne sont pas toujours faciles à mettre en place et peuvent poser des difficultés d’organisation.



L’observatoire Handéo préconise de procéder en trois étapes :



d’abord, élaborer le projet en concertation avec la personne aidée et éventuellement son aidant ;

ensuite, préparer la sortie avec les professionnels concernés, la personne aidée et/ou la famille pour anticiper les difficultés éventuelles ;

enfin, travailler en coordination avec tous les partenaires (lieux d’accueil par exemple).

Quid de l’Apa ?



Où se renseigner ?





Comme la PCH, l’Apa (allocation personnalisée d’autonomie) peut aussi financer ce type d’accompagnement hors du domicile.Et les personnes âgées de plus de 80 ans peuvent aussi demander à bénéficier du service Sortir plus de l’Agirc-Arrco Si vous faites déjà appel à un service d’aide à domicile, n’hésitez pas à poser la question. Le(centre local d’information et de coordination) pour les personnes âgées et lapour les personnes handicapées pourront aussi vous renseigner sur les possibilités et l’offre existant près de chez vous.