Poitiers : des rendez-vous gratuits avec une ergothérapeute

Véritable lieu ressource en matière d’aménagement du logement, l’association le Centre, à Poitiers, permet non seulement de découvrir et d’essayer les différentes solutions permettant de rendre son domicile plus adapté à la perte d’autonomie, mais aussi de bénéficier, gratuitement, des conseils d’une ergothérapeute.



Les aides techniques et possibilités d’aménagement du logement sont nombreuses, et correspondent chacune à des situations bien particulières.



Pour aider les personnes en situation de handicap, les personnes âgées en perte d’autonomie, mais aussi les professionnels et les aidants à bien choisir, l’Espace autonomie du Centre présente toute une palette de solutions : aides à la mobilité, pour la toilette, les repas…



Des dispositifs qu’ils pourront essayer et s’entraîner à utiliser.



Le Centre propose également aux personnes qui le souhaitent d’être reçues en entretien individuel par une ergothérapeute.



Objectif : échanger sur l’environnement, les habitudes de vie, la situation du demandeur pour trouver les solutions les mieux adaptées.



A l’issue de l’entretien, la professionnelle lui remettra un compte-rendu et une fiche de conseils personnalisés. Libre ensuite à chacun de suivre - ou non - ces recommandations.



Le service est entièrement gratuit.



Pour en savoir plus ou prendre rendez-vous, composez le 05 49 61 64 65.