Prévention : sortir des clichés pour rester en bonne santé

Ostéoporose, dépression, maladies cardio-vasculaires… autant de pathologies trop souvent considérées comme des maladies d’hommes ou de femmes. Mais gare aux clichés, alerte l’Inserm : les réserver à un seul genre, c’est prendre le risque de ne pas prendre ses symptômes au sérieux…



L’infarctus ? Un problème d’hommes, trop stressés par leur vie professionnelle. Et bien non : les maladies cardio-vasculaires touchent 56 % de femmes, contre 46 % d’hommes. Elles constituent même la première cause de mortalité féminine !



De même, l’ostéoporose peut aussi atteindre les hommes. Et si la dépression est plus souvent diagnostiquée chez les femmes, c’est en partie parce que les hommes expriment leur mal-être différemment, par des comportements à risque comme une consommation élevée d’alcool par exemple.



En matière de santé comme ailleurs, beaucoup de préjugés subsistent, ce qui peut conduire à négliger des symptômes ou à ne pas adopter des comportements à visée préventive, pour lutter contre l’ostéoporose quand on est un homme par exemple.



Pour lutter contre ces clichés, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) propose six films très courts, destinés au public comme aux soignants.



Ils portent sur :



la dépression

la durée de vie

les maladies cardio-vasculaires

l’ostéoporose

la douleur

le cerveau





