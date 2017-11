Quelle présence pour ma mère malade la nuit ?

La question de Saila B.

La réponse d'Agevillage

Notre mère est souffrante actuellement d'une sclérose en plaque et d'un début d'Alzheimer.Elle est accompagnée toute la journée. Mais nous aimerionsMa mère habite dans un appartement avec deux pièces supplémentaires libres.Est-ce possible de mettre en place une présence pour la nuit en échange de logement pour une personne âgée malade et invalide ?Tout dépend de ce que vous - et votre mère - attendez de cette présence. Il existe des formules typeoù en échange d’un logement, les jeunes colocataires assurent une présence et quelques petits services. En cas de problème, ils peuvent par exemple appuyer sur le bouton de téléalarme, le cas échéant.Je vous invite à consulter notre dossier sur le sujet Vous pouvez aussi vous renseigner auprès des associations de malades, de familles dont vous trouverez les coordonnées ici Mais si votre mère a besoin de soins la nuit ou de la présence d’un garde de nuit, il s’agit d’un travail, qui doit être déclaré et rémunéré dans les règles.Renseignez-vous auprès du Clic (centre local d’information et de coordination) pour connaître les possibilités locales : il existe dans certains territoires des services de garde itinérante de nuit ou d’accueil de nuit (en établissement ou chez des accueillants familiaux ).